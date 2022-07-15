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Ракетный удар россиян по Днепру унес жизни трех человек, еще 15 ранены

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 23:47
Ракетный удар россиян по Днепру унес жизни трех человек, еще 15 ранены - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

В результате российского ракетного удара по Днепру погибли три человека, еще 15 получили ранения. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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По его информации, ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Масштабы разрушений выясняются.

Специалист департамента транспорта горсовета Днепра Иван Васючков сообщил, что погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. "Человек уже закончил рабочий день и направлялся в парк, чтобы завтра в 5 утра снова выйти на работу. Не доехал..." – написал Васючков.

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил, что в результате ракетной атаки некоторое время могут иметь место перебои с поставкой воды. "Полные ванны водой набирать не надо. Мы уже работаем", – написал он.

Воздушные силы ВСУ сообщают, что пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из северной части Каспийского моря.

Четыре ракеты были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Восток".

Всего ракет было шесть, уточнил Резниченко.

СПРАВКА. Ракета Х-101 – одна из самых технологичных на вооружении страны-террориста. Ее боевая часть весит более 400 кг взрывчатки, а дальность полета составляет 5500 км. Скорость ракеты – 720 км/ч.
  • Ранее сегодня российские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Ураган" по Бахмуту Донецкой области. Одна ракета попала по центральному рынку, еще две – по жилому массиву. Минно-взрывные травмы и осколочные ранения получили шестеро граждан.
Вадим Ребрина
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