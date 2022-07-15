Россияне обстреляли ракетами Бахмут: фото, видео

Российские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Ураган" по Бахмуту Донецкой области. Одна ракета попала по центральному рынку, еще две – по жилому массиву. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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На месте работали следственно-оперативные группы и сотрудники ГСЧС.

В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. Ударной волной повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома.

По словам полицейских, есть пострадавшие, но их число не называется.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК.

Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 14 июля сообщил, что российские оккупанты скоро начнут более решительно наступать вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.

Вадим Ребрина

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