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Россияне обстреляли ракетами Бахмут: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 20:06
Фото: Нацполиция
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Российские войска нанесли удар из реактивной системы залпового огня "Ураган" по Бахмуту Донецкой области. Одна ракета попала по центральному рынку, еще две – по жилому массиву. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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На месте работали следственно-оперативные группы и сотрудники ГСЧС.

Россияне обстреляли ракетами Бахмут: фото, видео

В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. Ударной волной повреждены окна близлежащего пятиэтажного дома.

Россияне обстреляли ракетами Бахмут: фото, видео

По словам полицейских, есть пострадавшие, но их число не называется.

Открыто уголовное производство по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК.

  • Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 14 июля сообщил, что российские оккупанты скоро начнут более решительно наступать вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут.
Вадим Ребрина
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обстрел бахмут
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