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Оккупанты скоро начнут решительнее наступать вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут – ISW

Цей матеріал також доступний українською
15.07.2022, 05:51
Оккупанты скоро начнут решительнее наступать вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут – ISW - Фото
Карта ISW

Российские оккупанты скоро начнут более решительно наступать вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 14 июля.

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По мнению аналитиков, сейчас Россия продолжает так называемую "оперативную паузу", осуществляя лишь ограниченные наземные атаки по линии Славянск-Северск-Бахмут. Российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.

"Россияне, вероятнее всего, скоро начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, но пока нет указаний на то, как скоро начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено", – пришли к заключению эксперты ISW.

Читайте также: Россияне попытались захватить Углегорскую ТЭС. ВСУ нанесли им потери и заставили отступить

Наталия Медведева
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Северск бахмут славянск isw
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