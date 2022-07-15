Оккупанты скоро начнут решительнее наступать вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут – ISW

Российские оккупанты скоро начнут более решительно наступать вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут. Об этом сообщает Институт по изучению войны (ISW) в сводке по итогам 14 июля.

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По мнению аналитиков, сейчас Россия продолжает так называемую "оперативную паузу", осуществляя лишь ограниченные наземные атаки по линии Славянск-Северск-Бахмут. Российские войска продолжали артобстрелы, ракетные обстрелы и авиаудары по всей линии фронта.

"Россияне, вероятнее всего, скоро начнут более масштабное и решительное наступление вдоль линии Славянск-Северск-Бахмут, но пока нет указаний на то, как скоро начнется это наступление или где именно оно будет сосредоточено", – пришли к заключению эксперты ISW.

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Наталия Медведева

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