Россияне попытались захватить Углегорскую ТЭС. ВСУ нанесли им потери и заставили отступить

Российские оккупанты в очередной раз пытались захватить Углегорскую ТЭС в Светлодарске Донецкой области, но ВСУ не дали им этого сделать. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

На Донецком направлении россияне сегодня пытались улучшить свое тактическое положение. Оккупанты наступали и штурмовали в районах Верхнекаменского и Каменки и пытались установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли противнику потери и заставили отступить.

На Славянском направлении россияне тоже пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений, ведут обстрелы и применяют авиацию. Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька ВСУ успешно отбили.

На других направлениях россияне наступательных и штурмовых действий не вели, но продолжали обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов, применяли артиллерию, авиацию и беспилотники.

Генштаб также сообщает, что российские оккупанты продолжают нести потери, что приводит к снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество оккупантов, которые каким-либо образом пытаются избежать боевых действий.

По состоянию на утро 14 июля, по данным Генштаба, потери россиян достигли 37 870 оккупантов убитыми.

Читайте также: Россия ракетами ударила по центру Винницы: есть погибшие и раненые – фото, видео

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.