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Россияне попытались захватить Углегорскую ТЭС. ВСУ нанесли им потери и заставили отступить

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 19:59
Россияне попытались захватить Углегорскую ТЭС. ВСУ нанесли им потери и заставили отступить - Фото
Углегорская ТЭС (Фото - пресс-служба Центрэнерго)

Российские оккупанты в очередной раз пытались захватить Углегорскую ТЭС в Светлодарске Донецкой области, но ВСУ не дали им этого сделать. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

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На Донецком направлении россияне сегодня пытались улучшить свое тактическое положение. Оккупанты наступали и штурмовали в районах Верхнекаменского и Каменки и пытались установить контроль над Углегорской ТЭС. Украинские воины точным огнем нанесли противнику потери и заставили отступить.

Россияне попытались захватить Углегорскую ТЭС. ВСУ нанесли им потери и заставили отступить

На Славянском направлении россияне тоже пытаются улучшить тактическое положение своих подразделений, ведут обстрелы и применяют авиацию. Штурмовые действия врага в районе населенного пункта Курулька ВСУ успешно отбили.

На других направлениях россияне наступательных и штурмовых действий не вели, но продолжали обстрелы позиций ВСУ и населенных пунктов, применяли артиллерию, авиацию и беспилотники.

Генштаб также сообщает, что российские оккупанты продолжают нести потери, что приводит к снижению морально-психологического состояния. Постоянно увеличивается количество оккупантов, которые каким-либо образом пытаются избежать боевых действий.

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Оксана Житнюк
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Донбасс штурм генштаб Углегорская ТЭС
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