Уничтожены еще 300 российских военных и 18 танков. Наибольшие потери РФ – под Краматорском
Силы обороны Украины уничтожили еще 300 российских военных и 18 танков за сутки 13 июля. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 37 870 военнослужащих, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Вчера украинцы нанесли наибольшие потери оккупантам на Краматорском направлении. С 24 февраля по 14 июля армия России потеряла в Украине:
личного состава – около 37 870 (+300) человек ликвидировано,
танков ‒ 1667 (+18),
боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20),
артиллерийских систем – 840 (+1),
РСЗО – 247 (0),
средств ПВО – 109 (0),
самолетов – 219 (+2),
вертолетов – 188 (0),
БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),
крылатых ракет – 155 (0),
кораблей/катеров – 15 (0),
автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16),
спецтехники – 67 (0).
- Утром Генштаб отрапортовал, что ВСУ отбили штурмы армии России на Славянском и Бахмутском направлениях, на Краматорском продолжаются бои.
Читайте также: Россия рискует растерять темп на Донбассе – разведка Британии
Комментарии