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Уничтожены еще 300 российских военных и 18 танков. Наибольшие потери РФ – под Краматорском

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 09:55
Уничтожены еще 300 российских военных и 18 танков. Наибольшие потери РФ – под Краматорском - Фото
Уничтоженный танк (иллюстративное фото - ЕРА)

Силы обороны Украины уничтожили еще 300 российских военных и 18 танков за сутки 13 июля. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла уже 37 870 военнослужащих, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера украинцы нанесли наибольшие потери оккупантам на Краматорском направлении. С 24 февраля по 14 июля армия России потеряла в Украине:

личного состава – около 37 870 (+300) человек ликвидировано,

танков ‒ 1667 (+18),

боевых бронированных машин ‒ 3852 (+20),

артиллерийских систем – 840 (+1),

РСЗО – 247 (0),

средств ПВО – 109 (0),

самолетов – 219 (+2),

вертолетов – 188 (0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 681 (+3),

крылатых ракет – 155 (0),

кораблей/катеров – 15 (0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2704 (+16),

спецтехники – 67 (0).

  • Утром Генштаб отрапортовал, что ВСУ отбили штурмы армии России на Славянском и Бахмутском направлениях, на Краматорском продолжаются бои.

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Марк Сировой
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ВСУ Донбасс краматорск танки убитые потери армия рф генштаб войска россии
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