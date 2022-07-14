UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия рискует растерять темп на Донбассе – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
14.07.2022, 09:15
Россия рискует растерять темп на Донбассе – разведка Британии - Фото
Российский оккупант (иллюстративное фото - ЕРА)

Армии России грозит потеря импульса на Донбассе, который она набрала после захвата Лисичанска. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что РФ продолжает бить из артиллерии по широкому фронту, а на некоторых участках пробует штурмовать небольшими группами – ротами или взводами.

Однако россияне не добились значительных территориальных успехов за последние 72 часа. По оценке разведчиков, Россия рискует потерять всякий импульс, который она набрала после захвата Лисичанска.

Британцы объясняют, что оружие и техника советских времен, которую используют россияне, не позволяет быстро восстановить и набрать обороты. Этого можно добиться применяя старое оружие массово, но сейчас РФ на это неспособна.

Разведчики также считают маловероятными перспективы широких переговоров между Украиной и Россией, несмотря на переговоры по обмену пленными и экспорту зерна.

Читайте также: Украина ведет переговоры с США о ракетах к HIMARS большей дальности – Вениславский

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Донбасс армия рф войска россии разведка великобритании темп
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтьового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 