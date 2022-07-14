Россия рискует растерять темп на Донбассе – разведка Британии

Армии России грозит потеря импульса на Донбассе, который она набрала после захвата Лисичанска. Об этом сообщает в Twitter Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

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Отмечается, что РФ продолжает бить из артиллерии по широкому фронту, а на некоторых участках пробует штурмовать небольшими группами – ротами или взводами.

Однако россияне не добились значительных территориальных успехов за последние 72 часа. По оценке разведчиков, Россия рискует потерять всякий импульс, который она набрала после захвата Лисичанска.

Британцы объясняют, что оружие и техника советских времен, которую используют россияне, не позволяет быстро восстановить и набрать обороты. Этого можно добиться применяя старое оружие массово, но сейчас РФ на это неспособна.

Разведчики также считают маловероятными перспективы широких переговоров между Украиной и Россией, несмотря на переговоры по обмену пленными и экспорту зерна.

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Марк Сировой

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