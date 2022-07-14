ВСУ отбили штурмы под Славянском и Бахмутом, у России частичный успех у Каменки – Генштаб

Украинские военные отбили штурмы армии России на Славянском и Бахмутском направлениях, на Краматорском продолжаются бои, а возле Каменки у россиян есть частичный успех. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Север

На Волынском, Полесском и Северском направлениях – без изменений. Россияне ударили из минометов и РСЗО по Дорошевке и Грабовскому Сумской области.

Харьковское направление

Россияне обстреливали из артиллерии в районах Дергачей, Черкасской Лозовой, Дементиевки, Русских Тишек, Черкасских Тишек и Слатиного.

Донбасс

Славянское – враг обстреливает в районе ряда населенных пунктов, пытался вести штурмовые действия в направлении Курульки, но успеха не имел и отошел. Краматорское – армия РФ била из артиллерии, нанесла авиаудар возле Верхнекаменского и Маяков, ведет наступление в районе Верхнекаменского, боевые действия продолжаются.

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Бахмутское – россияне ведут огонь из танков и артиллерии, нанесли авиаудары возле Нью-Йорка, Ивано-Дарьевки и Семигорья. Украинские военные отбили штурмовые действия в направлении Кодемы и Вершины.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг активных действий не вел, совершил обстрелы в районе ряда населенных пунктов, нанес авиаудары возле Авдеевки и Каменки. Армия РФ вела наступление в направлении Каменки, имеет частичный успех.

Южнобугское направление

РФ сосредоточила усилия, чтобы не допустить наступления украинских сил, била из артиллерии и танков вдоль линии столкновения. В готовности к ракетным ударам – четыре носителя крылатых ракет "Калибр".

Общее

Фиксируются случаи недовольства оккупантов продовольственным обеспечениям. По данным Генштаба, из-за потерь и отказов воевать остается низким уровень комплектования в подразделениях 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа РФ.

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Марк Сировой

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