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Зеленский увиделся с конгрессменами США. Была и Спартц, намекавшая на "связи Ермака с РФ"

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 21:41
Зеленский увиделся с конгрессменами США. Была и Спартц, намекавшая на
Фото - Офис президента

Президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и министр обороны Алексей Резников встретились сегодня в Киеве с двухпартийной делегацией палаты представителей Конгресса США, среди которых была и конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц, которая в прошлом году выражала сомнения в том, что помощь Штатов доходит до ВСУ, а также намекала на связи Ермака с РФ. О встрече сообщает пресс-служба ОП.

В Киев прибыли глава Хельсинкской комиссии США Джо Уилсон, конгрессмены Стивен Коэн и Виктория Спартц, а также постоянный представитель Штатов при ОБСЕ Майкл Карпентер.

Зеленский проинформировал американскую делегацию о ситуации на передовой, в контексте чего были подробно обсуждены ключевые направления дальнейшей военной помощи США. Президент отдельно рассказал о первоочередных потребностях украинских воинов.

На встрече также были подняты вопросы продления действия зернового коридора, ситуации на Запорожской АЭС.

Резников рассказал, что американской делегации были представлены "усилия" оборонного ведомства по обеспечению прозрачности и подотчетности. Конгрессменов также ознакомили с недавно созданным при Минобороны общественным антикоррупционным советом.

Зеленский увиделся с конгрессменами США. Была и Спартц, намекавшая на "связи Ермака с РФ"
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский конгресс сша андрей ермак виктория спартц
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