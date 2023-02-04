Спартц, которая критиковала Украину, заявила о намерении покинуть Конгресс США – CNN

Представительница Республиканской партии Виктория Спартц из Индианы объявила в, что не будет баллотироваться ни на один из постов в 2024 году и намерена покинуть Конгресс США. Об этом сообщает CNN.

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Спартц отказывается от участия в гонке за место, занимаемое сенатором-республиканцем Майком Брауном, который баллотируется на пост губернатора, а также заявила о своем намерении покинуть Конгресс.

"Я выиграла много тяжелых сражений для людей и буду усердно работать, чтобы выиграть еще несколько в следующие два года", – говорится в заявлении Спартц. – Тем не менее, быть работающей мамой тяжело, и мне нужно проводить больше времени с двумя моими старшеклассницами дома, поэтому я не буду баллотироваться ни в какой офис в 2024 году".

Конгрессвумен Спартц известна своей агрессивной критикой в адрес Украины.

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Наталія Медведєва

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