UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
Crypto
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Спартц, которая критиковала Украину, заявила о намерении покинуть Конгресс США – CNN

Цей матеріал також доступний українською
04.02.2023, 12:22
Спартц, которая критиковала Украину, заявила о намерении покинуть Конгресс США – CNN - Фото
Виктория Спартц (Фото: EPA)

Представительница Республиканской партии Виктория Спартц из Индианы объявила в, что не будет баллотироваться ни на один из постов в 2024 году и намерена покинуть Конгресс США. Об этом сообщает CNN.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Спартц отказывается от участия в гонке за место, занимаемое сенатором-республиканцем Майком Брауном, который баллотируется на пост губернатора, а также заявила о своем намерении покинуть Конгресс.

"Я выиграла много тяжелых сражений для людей и буду усердно работать, чтобы выиграть еще несколько в следующие два года", – говорится в заявлении Спартц. – Тем не менее, быть работающей мамой тяжело, и мне нужно проводить больше времени с двумя моими старшеклассницами дома, поэтому я не буду баллотироваться ни в какой офис в 2024 году".

Конгрессвумен Спартц известна своей агрессивной критикой в адрес Украины.

Читайте также: В США недовольны заявлениями Спартц: Она как слон в посудной лавке – CNN

Читайте также: Кулеба о заявлениях Спартц: Не вижу никаких негативных последствий для отношений с США

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
конгресс сша виктория спартц
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 