Спартц, которая критиковала Украину, заявила о намерении покинуть Конгресс США – CNN
Представительница Республиканской партии Виктория Спартц из Индианы объявила в, что не будет баллотироваться ни на один из постов в 2024 году и намерена покинуть Конгресс США. Об этом сообщает CNN.
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Спартц отказывается от участия в гонке за место, занимаемое сенатором-республиканцем Майком Брауном, который баллотируется на пост губернатора, а также заявила о своем намерении покинуть Конгресс.
"Я выиграла много тяжелых сражений для людей и буду усердно работать, чтобы выиграть еще несколько в следующие два года", – говорится в заявлении Спартц. – Тем не менее, быть работающей мамой тяжело, и мне нужно проводить больше времени с двумя моими старшеклассницами дома, поэтому я не буду баллотироваться ни в какой офис в 2024 году".
Конгрессвумен Спартц известна своей агрессивной критикой в адрес Украины.
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- Ранее конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц, публично призвавшая к отставке главы ОП Андрея Ермака, заявила, что США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. Она также заявила, что американское оружие якобы может оказаться в России или Сирии.
- В Госдепе заявили, что уверены в действиях правительства Украины по защите американского вооружения. В Белом доме сказали: после пересечения границы оружие – собственность Украины.
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