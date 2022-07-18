Кулеба о заявлениях Спартц: Не вижу никаких негативных последствий для отношений с США

Заявления конгрессвумен-республиканки Виктории Спартц о якобы недостаточном контроле за западным оружием в Украине не имели негативных последствия для отношений с США. Об этом в интервью Forbes заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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По его словам, заявления Спартц вызвали резонанс в Украине, но остались практически незамеченными в США.

"Сейчас я не вижу никаких негативных последствий для украинско-американских отношений этой дискуссии, но вижу очень эмоциональное обсуждение в Украине", – сказал он.

Кулеба отметил, что есть трек политических заявлений, а есть трек практической помощи, которая продолжает увеличиваться. В частности, на днях Палата представителей Конгресса США утвердила проект бюджета на следующий год, где сумма ассигнований для Украины возросла до $1 млрд.

Глава МИД говорит, что дезинформация о якобы угрозе контрабанды оружия из Украины начала появляться в медиа стран, которые "мы небезосновательно считаем приближенными к РФ". Тогда и начался вброс, который разгонялся два месяца, говорит министр.

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Он также отметил, что Спартц сказала о якобы угрозе появления этого оружия в Мексике.

"Я понимаю почему. Потому что слово "Мексика" работает с точки зрения внутренней политики США. У меня нет оснований сейчас утверждать, сознательно или безотчетно она распространяет этот нарратив, я хочу четко это зафиксировать. Но то, что ее нарратив и нарратив РФ совпадают, это факт, который все увидели", – сказал он.

Дипломат также подчеркнул, что после слов Спартц и статьи по теме оружия в Financial Times сразу вышли комментарии НАТО, ЕС и США с опровержениями. Кулеба говорит, что эти заявления не появились из ниоткуда, а это он вместе с министром обороны Алексеем Резников детально проработали противодействие вбросам.

"Он (Резников. – Ред.) дал интервью Financial Times, в котором опроверг упреки, а я побуждал наших партнеров выйти и прямо высказаться по теме. То есть классическая информационная атака/контратака. В результате этого боевого столкновения в информационном пространстве мы разбили вдребезги их позиции. Безусловно, они зайдут на новый штурм, потому что им эта тема стратегически необходима", – подытожил Кулеба.

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Марк Сировой

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