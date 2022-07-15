С программным обеспечением НАТО. Резников рассказал, как следят за западным оружием

Украина контролирует перемещение и использование западного оружия, чтобы не допустить контрабанды на черный рынок. Для этого, в частности, используют программное обеспечение НАТО, разрабатывают параллельные ему системы и приглашают западных военных представителей. Об этом в интервью Financial Times заявил министр обороны Алексей Резников.

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На фоне слухов о якобы опасениях партнеров о судьбе западного оружия Резников заверил: Украина заинтересована в сохранении всего поставленного вооружения. "Нам нужно выжить. У нас нет причин вывозить контрабандой оружие с Украины", – объяснил он.

По его словам, некоторые союзники направили военных представителей в Украину, чтобы наблюдать за потоком оружия. Он пригласил и другие страны последовать их примеру.

Министр рассказал, что для мониторинга оружия Украина использует программное обеспечение НАТО, которое получила в 2019 году. По его словам, члены НАТО могут получить к нему доступ.

Резников отметил, что Украина намерена увеличивать количество обученных пользователей системы, а также расширить ее использование с центрального уровня до бригадного и, может, батальонного.

По его словам, Киев будет консультироваться с партнерами по вопросу использования системы на низовых уровнях, а также разрабатывает две другие системы слежения, которые будут работать параллельно с программным обеспечением НАТО.

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Резников также отметил, что нет никаких шансов на контрабанду тяжелого западного оружия, такого как 155-мм гаубицы и ракетные системы. По его словам, тяжелое вооружение оборудовано GPS-трекерами – и западные военные спутники могут за ним следить.

Что касается рисков контрабанды портативного оружия (например, ПЗРК Stinger и легких дронов-камикадзе), то Резников сказал, что они хоть и не отслеживались по GPS, но используются украинским спецназом – следовательно находятся под строгим контролем.

"Я обсуждаю это с партнерами, я обсуждаю это с другими министрами обороны – есть ли у них обеспокоенность? Они говорят, что нет", – сказал Резников.

Министр признал, что контрабанда огнестрельного оружия не является "абсолютно невозможной". Однако пока Европол не уведомлял украинское правительство или таможню о конкретных случаях контрабанды оружия. По его словам, оружие лишь дважды пересекало границу со стороны Украины в ЕС: в Европу отправляли гаубицу на ремонт, а также сожженную российскую технику для выставки в европейских столицах.

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Марк Сировой

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