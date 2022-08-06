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В США недовольны заявлениями Спартц: Она как слон в посудной лавке – CNN

Цей матеріал також доступний українською
06.08.2022, 00:59
В США недовольны заявлениями Спартц: Она как слон в посудной лавке – CNN - Фото
Фото: EPA

Агрессивная критика со стороны конгрессвумен Виктории Спартц в адрес Украины и ее руководства начала раздражать ее коллег по парламенту и не только. По данным CNN, недавно представители совета национальной безопасности США и Государственного департамента специально для Спартц устроили двухчасовой брифинг, чтобы объяснить неуместность ее поведения.

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Издание со ссылкой на источники пишет, что американские чиновники опасаются, что заявления Спартц могут подорвать доверие к Владимиру Зеленскому и нанести вред американо-украинским отношениям.

"Я пытаюсь ей объяснить, что прекрасно знаю о проблеме коррупции. Но говорить о коррупции сейчас, когда они в осаде – это все равно, что оклеивать ванную обоями, когда дом вокруг горит. Это контрпродуктивно", – заявил CNN один из конгрессменов от Республиканской партии.

По данным телеканала, три ведущих республиканца из ключевых комитетов Палаты представителей – по иностранным делам, разведке и вооруженным силам – призвали Спартц смягчить свою позицию.

"Мы все говорили с ней. Это раздражает людей, потому что вредит делу", — заявил другой собеседник CNN из республиканцев.

Спартц хочет в следующем году присоединиться к комитету Палаты представителей по иностранным делам в следующем году, но из-за ее поведения отдельные республиканцы предупредили руководство партии, что будут "очень расстроены" в случае такого назначения.

По данным телеканала, проблемы со Спартц начались еще в начале марта, когда двухпартийная делегация Конгресса – в основном из комитета иностранных дел – поехала в Польшу на украинскую границу.

Спартц не была приглашена, но тоже поехала – за собственные деньги. Там она связалась с делегацией и приняла участие в некоторых встречах. Ее неожиданное появление сначала восприняли положительно, но конгрессвумен проявила себя не с лучшей стороны.

"Она была как слон в посудной лавке. Я не знаю, разочарование ли это или она чувствовала, что не получает достаточно нужной информации, но она была просто грубой", — сказал один из конгрессменов от Республиканской партии.

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Андрей Водяный
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США виктория спартц
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