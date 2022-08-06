В США недовольны заявлениями Спартц: Она как слон в посудной лавке – CNN
Агрессивная критика со стороны конгрессвумен Виктории Спартц в адрес Украины и ее руководства начала раздражать ее коллег по парламенту и не только. По данным CNN, недавно представители совета национальной безопасности США и Государственного департамента специально для Спартц устроили двухчасовой брифинг, чтобы объяснить неуместность ее поведения.
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Издание со ссылкой на источники пишет, что американские чиновники опасаются, что заявления Спартц могут подорвать доверие к Владимиру Зеленскому и нанести вред американо-украинским отношениям.
"Я пытаюсь ей объяснить, что прекрасно знаю о проблеме коррупции. Но говорить о коррупции сейчас, когда они в осаде – это все равно, что оклеивать ванную обоями, когда дом вокруг горит. Это контрпродуктивно", – заявил CNN один из конгрессменов от Республиканской партии.
По данным телеканала, три ведущих республиканца из ключевых комитетов Палаты представителей – по иностранным делам, разведке и вооруженным силам – призвали Спартц смягчить свою позицию.
"Мы все говорили с ней. Это раздражает людей, потому что вредит делу", — заявил другой собеседник CNN из республиканцев.
Спартц хочет в следующем году присоединиться к комитету Палаты представителей по иностранным делам в следующем году, но из-за ее поведения отдельные республиканцы предупредили руководство партии, что будут "очень расстроены" в случае такого назначения.
По данным телеканала, проблемы со Спартц начались еще в начале марта, когда двухпартийная делегация Конгресса – в основном из комитета иностранных дел – поехала в Польшу на украинскую границу.
Спартц не была приглашена, но тоже поехала – за собственные деньги. Там она связалась с делегацией и приняла участие в некоторых встречах. Ее неожиданное появление сначала восприняли положительно, но конгрессвумен проявила себя не с лучшей стороны.
"Она была как слон в посудной лавке. Я не знаю, разочарование ли это или она чувствовала, что не получает достаточно нужной информации, но она была просто грубой", — сказал один из конгрессменов от Республиканской партии.
- Ранее конгрессвумен-республиканка Виктория Спартц, публично призвавшая к отставке главу ОП Андрея Ермака, заявила, что США якобы сомневаются, что американская помощь доходит до ВСУ. Она также заявила, что американское оружие якобы может оказаться в России или Сирии.
- Украинские власти заверили, что контролируют западное оружие, а слухи о "другом" – российская пропаганда.
- В Госдепе заявили, что уверены в действиях правительства Украины по защите американского вооружения. В Белом доме сказали: после пересечения границы оружие – собственность Украины.
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