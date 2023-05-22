Воздушные силы о сбитом 21 мая российском Су-35: Потерпел "отрицательный взлет"
22.05.2023, 08:45
Российский истребитель Су-35 (Фото: Depositphotos)
Украинские защитники в Херсонской области сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.
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Отмечается, что вражеский самолет был уничтожен в конце суток 21 мая.
"В территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35", – рассказали военные.
В Воздушных силах также добавили, что "обстоятельства утилизации" истребителя армии РФ уточняются.
Об уничтожении вражеского самолета также информировали в Генштабе Вооруженных сил Украины утром 22 мая.
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