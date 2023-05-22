UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Воздушные силы о сбитом 21 мая российском Су-35: Потерпел "отрицательный взлет"

Цей матеріал також доступний українською
22.05.2023, 08:45
Воздушные силы о сбитом 21 мая российском Су-35: Потерпел
Российский истребитель Су-35 (Фото: Depositphotos)

Украинские защитники в Херсонской области сбили российский многоцелевой истребитель Су-35. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Отмечается, что вражеский самолет был уничтожен в конце суток 21 мая.

"В территориальных водах Украины в Херсонской области "отрицательный взлет" потерпел российский истребитель Су-35", – рассказали военные.

В Воздушных силах также добавили, что "обстоятельства утилизации" истребителя армии РФ уточняются.

Об уничтожении вражеского самолета также информировали в Генштабе Вооруженных сил Украины утром 22 мая.

Новость дополняется...

Олег Васькив
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 