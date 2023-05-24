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F-16 допоможуть завоювати перевагу в повітрі та захищатимуть від ворожих ракет і дронів – Ігнат

Этот материал также доступен на русском
24.05.2023, 21:27
F-16 допоможуть завоювати перевагу в повітрі та захищатимуть від ворожих ракет і дронів – Ігнат - Фото
Юрій Ігнат (скриншот із відео)

Винищувачі F-16 допоможуть українським льотчикам завойовувати перевагу над росіянами у повітрі та захищати державу від ворожих ракет Х-101, "Калібр" і дронів-камікадзе. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Винищувачі дадуть можливість перекрити ті регіони, де у нас є певні прогалини. Наземна протиповітряна оборона не може покрити технічно всю територію України. Літак – це теж частина ППО. Десь наземна ППО перекриватиме стратегічні напрямки, важливі об'єкти, міста. А вже далі можуть працювати і мобільні групи, і винищувачі F-16", – зазначив полковник.

Однак, як вказав Ігнат, F-16 не зможуть працювати проти балістичних цілей. За його словами, у цьому випадку потрібні Patriot і Samp-T, а F-16 захищатимуть повітряний простір від таких ракет як Х-101, "Калібр" та дронів-камікадзе.

"F-16 робитимуть це ефективно. Також F-16 завойовуватимуть перевагу в повітрі, бо сьогодні російська авіація переважає нас за кількістю і технологіями", – підкреслив представник Повітряних сил.

Речник також додав, що перевага у повітрі на окупованих територіях, – це дійсно ключове питання, яке допоможе наземним військам успішно вести як наступальні, так і оборонні дії.

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Олег Васьків
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війнавинищувачіЮрій ІгнатF-16
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