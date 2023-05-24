F-16 допоможуть завоювати перевагу в повітрі та захищатимуть від ворожих ракет і дронів – Ігнат

Винищувачі F-16 допоможуть українським льотчикам завойовувати перевагу над росіянами у повітрі та захищати державу від ворожих ракет Х-101, "Калібр" і дронів-камікадзе. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Винищувачі дадуть можливість перекрити ті регіони, де у нас є певні прогалини. Наземна протиповітряна оборона не може покрити технічно всю територію України. Літак – це теж частина ППО. Десь наземна ППО перекриватиме стратегічні напрямки, важливі об'єкти, міста. А вже далі можуть працювати і мобільні групи, і винищувачі F-16", – зазначив полковник.

Однак, як вказав Ігнат, F-16 не зможуть працювати проти балістичних цілей. За його словами, у цьому випадку потрібні Patriot і Samp-T, а F-16 захищатимуть повітряний простір від таких ракет як Х-101, "Калібр" та дронів-камікадзе.

"F-16 робитимуть це ефективно. Також F-16 завойовуватимуть перевагу в повітрі, бо сьогодні російська авіація переважає нас за кількістю і технологіями", – підкреслив представник Повітряних сил.

Речник також додав, що перевага у повітрі на окупованих територіях, – це дійсно ключове питання, яке допоможе наземним військам успішно вести як наступальні, так і оборонні дії.

21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.

22 травня в міністерстві закордонних справ Нідерландів поінформували, що навчання розпочнеться найближчим часом.

23 травня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники самостійно визначатимуть, коли розпочинатимуть навчання.

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