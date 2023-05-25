F-16. У Пентагоні сподіваються, що навчання українців розпочнеться найближчими тижнями
Навчання українських льотчиків на багатоцільових винищувачах F-16 можуть розпочатись вже найближчим часом. Про це заявив міністр оборони США Ллойн Остін у рамках онлайн-засідання в форматі "Рамштайн".
Глава Пентагону вказав, що 21 травня американський президент Джо Байден оголосив, що Сполучені Штати підтримуватимуть спільні із союзниками зусилля щодо підготовки пілотів ЗСУ на літаках четвертого покоління, зокрема F-16.
"Ми сподіваємося, що ці навчання розпочнуться найближчими тижнями", – зазначив Остін.
За словами міністра, навчання сприятимуть подальшому зміцненню та вдосконаленню спроможностей українських Повітряних сил у довгостроковій перспективі.
"Ці нові спільні зусилля надсилають потужний сигнал про нашу єдність і нашу довгострокову відданість самообороні України. І це ще раз демонструє нашу спільну рішучість забезпечити суверенну і безпечну Україну, здатну стримати будь-яку майбутню агресію і захистити себе від майбутніх нападів", – додав глава Пентагону.
- 21 травня 2023 року президент США Джо Байден офіційно оголосив, що американські військові почнуть тренувати українських льотчиків для F-16.
- 22 травня в міністерстві закордонних справ Нідерландів поінформували, що навчання розпочнеться найближчим часом.
- 25 травня Foreign Policy написало, що перший етап навчання українських військових на F-16 відбудеться у Великій Британії.
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