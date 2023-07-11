Пристайко о кассетных снарядах: Мы были бы рады, если бы нам не пришлось использовать их

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в комментарии Sky News заявил, что Украина "была бы рада, если бы ей не пришлось использовать кассетные боеприпасы", поскольку такой вид оружия "очень опасен".

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"Мы были бы рады, если бы нам не пришлось это делать, мы не хотим этого использовать в целом и мы не хотим использовать это на нашей территории", – сказал он, добавив, что Киев пообещал Вашингтону не использовать кассетные боеприпасы за пределами фронта.

Он подчеркнул, что "наследие кассетных бомб не является хорошим".

7 июля США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи.

Президент США Джо Байден заявил, что решение о предоставлении Украине кассетных снарядов было "трудным", однако добавил, что это оружие поможет Силам обороны в контрнаступлении.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют похожую или большую эффективность, не оставляя одновременно неразорвавшихся боеприпасов.

Еще в январе 2023 года FP сообщила, что Турция осенью 2022-го якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины Боднар опроверг это.

Также в январе ERR писало, что Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого требуется согласие страны-производителя Германии. В то же время генсек НАТО Столтенберг исключает возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов. С ним согласен глава МО ФРГ Писториус.

В феврале глава МИД Кулеба выступил в защиту необходимости кассетных боеприпасов: "С юридической точки зрения, препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против ВС РФ".

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