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Пристайко о кассетных снарядах: Мы были бы рады, если бы нам не пришлось использовать их

Цей матеріал також доступний українською
11.07.2023, 13:51
Пристайко о кассетных снарядах: Мы были бы рады, если бы нам не пришлось использовать их - Фото
Вадим Пристайко (Фото: ЕРА)

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в комментарии Sky News заявил, что Украина "была бы рада, если бы ей не пришлось использовать кассетные боеприпасы", поскольку такой вид оружия "очень опасен".

"Мы были бы рады, если бы нам не пришлось это делать, мы не хотим этого использовать в целом и мы не хотим использовать это на нашей территории", – сказал он, добавив, что Киев пообещал Вашингтону не использовать кассетные боеприпасы за пределами фронта.

Он подчеркнул, что "наследие кассетных бомб не является хорошим".

7 июля США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи.

Президент США Джо Байден заявил, что решение о предоставлении Украине кассетных снарядов было "трудным", однако добавил, что это оружие поможет Силам обороны в контрнаступлении.

СПРАВКА. Кассетные (кластерные) боеприпасы предназначены для уничтожения бронетехники и пехоты на открытом пространстве. Кассетный снаряд распадается на десятки более мелких зарядов, которые в случае несрабатывания могут оставаться на поле боя даже годами. Применение кассетных боеприпасов ограничено Конвенцией по кассетным боеприпасам от 2008 года, но Украина, Китай, США, Индия, Пакистан, РФ, Израиль, Южная Корея и некоторые другие страны ее не поддержали. США хотят заменить DPICM альтернативными боеприпасами по программе AWP от Lockheed Martin и Alliant Techsystems, которые имеют похожую или большую эффективность, не оставляя одновременно неразорвавшихся боеприпасов.

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Милана Головань
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