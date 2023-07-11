Пристайко о кассетных снарядах: Мы были бы рады, если бы нам не пришлось использовать их
Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в комментарии Sky News заявил, что Украина "была бы рада, если бы ей не пришлось использовать кассетные боеприпасы", поскольку такой вид оружия "очень опасен".
"Мы были бы рады, если бы нам не пришлось это делать, мы не хотим этого использовать в целом и мы не хотим использовать это на нашей территории", – сказал он, добавив, что Киев пообещал Вашингтону не использовать кассетные боеприпасы за пределами фронта.
Он подчеркнул, что "наследие кассетных бомб не является хорошим".
7 июля США согласились передать Украине кассетные боеприпасы, в тот же день объявив новый пакет военной помощи.
Президент США Джо Байден заявил, что решение о предоставлении Украине кассетных снарядов было "трудным", однако добавил, что это оружие поможет Силам обороны в контрнаступлении.
- Еще в январе 2023 года FP сообщила, что Турция осенью 2022-го якобы передала Украине кассетные снаряды. Посол Украины Боднар опроверг это.
- Также в январе ERR писало, что Эстония хочет передать Украине кассетные боеприпасы, но для этого требуется согласие страны-производителя Германии. В то же время генсек НАТО Столтенберг исключает возможность передачи ВСУ кассетных боеприпасов. С ним согласен глава МО ФРГ Писториус.
- В феврале глава МИД Кулеба выступил в защиту необходимости кассетных боеприпасов: "С юридической точки зрения, препятствий для этого нет. И если мы их получим, то применим только против ВС РФ".
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