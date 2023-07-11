RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Пристайко про касетні боєприпаси: Ми були б раді, якби нам не довелося їх використовувати

Этот материал также доступен на русском
11.07.2023, 13:51
Пристайко про касетні боєприпаси: Ми були б раді, якби нам не довелося їх використовувати - Фото
Вадим Пристайко (Фото: ЕРА)

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у коментарі Sky News заявив, що Україна "була б рада, якби їй не довелося використовувати касетні боєприпаси", оскільки такий вид зброї є "дуже небезпечним".

"Ми були б раді, якби нам не довелося цього робити, ми не хочемо цього використовувати в цілому і ми не хочемо використовувати це на нашій території", – сказав він, додавши, що Київ пообіцяв Вашингтону не використовувати касетні боєприпаси за межами фронту.

Він наголосив, що "спадщина касетних бомб не є доброю".

7 липня США погодились передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши про новий пакет військової допомоги.

Президент США Джо Байден заявив, що рішення про надання Україні касетних снарядів було "важким", проте додав, що ця зброя допоможе Силам оборони у контрнаступі.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

Читайте також: Міністерка оборони Іспанії слідом за Бербок розкритикувала передання касетних боєприпасів ЗСУ

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаснарядвадим пристайко
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 