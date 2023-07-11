Пристайко про касетні боєприпаси: Ми були б раді, якби нам не довелося їх використовувати
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у коментарі Sky News заявив, що Україна "була б рада, якби їй не довелося використовувати касетні боєприпаси", оскільки такий вид зброї є "дуже небезпечним".
"Ми були б раді, якби нам не довелося цього робити, ми не хочемо цього використовувати в цілому і ми не хочемо використовувати це на нашій території", – сказав він, додавши, що Київ пообіцяв Вашингтону не використовувати касетні боєприпаси за межами фронту.
Він наголосив, що "спадщина касетних бомб не є доброю".
7 липня США погодились передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши про новий пакет військової допомоги.
Президент США Джо Байден заявив, що рішення про надання Україні касетних снарядів було "важким", проте додав, що ця зброя допоможе Силам оборони у контрнаступі.
- Ще у січні 2023 року FP повідомила, що Туреччина восени 2022-го нібито передала Україні касетні снаряди. Посол України Боднар спростував це.
- Також у січні ERR писало, що Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібна згода країни-виробника – Німеччини. Водночас генсек НАТО Столтенберг відкидає можливість передання ЗСУ касетних боєприпасів. З ним згоден голова МО ФРН Пісторіус.
- У лютому глава МЗС Кулеба виступив на захист потреб у касетних боєприпасах: "З юридичного погляду, перешкод для цього немає. І якщо ми їх отримаємо, то застосуємо лише проти ЗС РФ".
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