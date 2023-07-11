Пристайко про касетні боєприпаси: Ми були б раді, якби нам не довелося їх використовувати

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко у коментарі Sky News заявив, що Україна "була б рада, якби їй не довелося використовувати касетні боєприпаси", оскільки такий вид зброї є "дуже небезпечним".

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"Ми були б раді, якби нам не довелося цього робити, ми не хочемо цього використовувати в цілому і ми не хочемо використовувати це на нашій території", – сказав він, додавши, що Київ пообіцяв Вашингтону не використовувати касетні боєприпаси за межами фронту.

Він наголосив, що "спадщина касетних бомб не є доброю".

7 липня США погодились передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши про новий пакет військової допомоги.

Президент США Джо Байден заявив, що рішення про надання Україні касетних снарядів було "важким", проте додав, що ця зброя допоможе Силам оборони у контрнаступі.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

Ще у січні 2023 року FP повідомила, що Туреччина восени 2022-го нібито передала Україні касетні снаряди. Посол України Боднар спростував це.

Також у січні ERR писало, що Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібна згода країни-виробника – Німеччини. Водночас генсек НАТО Столтенберг відкидає можливість передання ЗСУ касетних боєприпасів. З ним згоден голова МО ФРН Пісторіус.

У лютому глава МЗС Кулеба виступив на захист потреб у касетних боєприпасах: "З юридичного погляду, перешкод для цього немає. І якщо ми їх отримаємо, то застосуємо лише проти ЗС РФ".

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