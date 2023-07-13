Глава Пентагону про касетні снаряди для України: Це їм для оборони, а не для вторгнення

Міністр оборони США Ллойд Остін обґрунтував рішення Вашингтона надати Україні касетні боєприпаси тим, що Сили оборони будуть використовувати цю зброю для захисту, а не для вторгнення на чужу територію. Його цитує CNN.

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"Передусім, я думаю, ми повинні пам'ятати, що вони вперто борються, щоб захистити свою суверенну територію. Ви знаєте, вони не просять боєприпасів для вторгнення в іншу країну, як це зробили росіяни, які із самого початку застосовували касетні боєприпаси", – сказав він.

Глава Пентагону нагадав, що Україна надала письмові гарантії того, що буде використовувати касетні боєприпаси лише у "належних місцях", а не у населених пунктах.

"Вони записуватимуть місця, де вони їх використовуватимуть, і приділятимуть пріоритетну увагу зусиллям щодо розмінування. І ми їм у цьому допоможемо, у тих місцях, де нам дадуть умови", – додав він.

7 липня США погодились передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши про новий пакет військової допомоги.

Президент США Джо Байден заявив, що рішення про надання Україні касетних снарядів було "важким", проте додав, що ця зброя допоможе Силам оборони у контрнаступі.

ДОВІДКА. Касетні (кластерні) боєприпаси призначені для знищення бронетехніки та піхоти на відкритому просторі. Касетний снаряд розпадається на десятки дрібніших зарядів, які у разі неспрацьовування можуть залишатися на полі бою навіть роками. Застосування касетних боєприпасів обмежено Конвенцією з касетних боєприпасів від 2008 року, але Україна, Китай, США, Індія, Пакистан, РФ, Ізраїль, Південна Корея та деякі інші країни її не підтримали. США хочуть замінити DPICM альтернативними боєприпасами за програмою AWP від Lockheed Martin і Alliant Techsystems, які мають схожу або більшу ефективність, не залишаючи водночас боєприпасів, що не розірвалися.

Ще у січні 2023 року FP повідомила, що Туреччина восени 2022-го нібито передала Україні касетні снаряди. Посол України Боднар спростував це.

Також у січні ERR писало, що Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібна згода країни-виробника – Німеччини. Водночас генсек НАТО Столтенберг відкидає можливість передання ЗСУ касетних боєприпасів. З ним згоден голова МО ФРН Пісторіус.

У лютому глава МЗС Кулеба виступив на захист потреб у касетних боєприпасах: "З юридичного погляду, перешкод для цього немає. І якщо ми їх отримаємо, то застосуємо лише проти ЗС РФ".

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