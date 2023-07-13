Глава Пентагону про касетні снаряди для України: Це їм для оборони, а не для вторгнення
Міністр оборони США Ллойд Остін обґрунтував рішення Вашингтона надати Україні касетні боєприпаси тим, що Сили оборони будуть використовувати цю зброю для захисту, а не для вторгнення на чужу територію. Його цитує CNN.
"Передусім, я думаю, ми повинні пам'ятати, що вони вперто борються, щоб захистити свою суверенну територію. Ви знаєте, вони не просять боєприпасів для вторгнення в іншу країну, як це зробили росіяни, які із самого початку застосовували касетні боєприпаси", – сказав він.
Глава Пентагону нагадав, що Україна надала письмові гарантії того, що буде використовувати касетні боєприпаси лише у "належних місцях", а не у населених пунктах.
"Вони записуватимуть місця, де вони їх використовуватимуть, і приділятимуть пріоритетну увагу зусиллям щодо розмінування. І ми їм у цьому допоможемо, у тих місцях, де нам дадуть умови", – додав він.
7 липня США погодились передати Україні касетні боєприпаси, того ж дня оголосивши про новий пакет військової допомоги.
Президент США Джо Байден заявив, що рішення про надання Україні касетних снарядів було "важким", проте додав, що ця зброя допоможе Силам оборони у контрнаступі.
- Ще у січні 2023 року FP повідомила, що Туреччина восени 2022-го нібито передала Україні касетні снаряди. Посол України Боднар спростував це.
- Також у січні ERR писало, що Естонія хоче передати Україні касетні боєприпаси, але для цього потрібна згода країни-виробника – Німеччини. Водночас генсек НАТО Столтенберг відкидає можливість передання ЗСУ касетних боєприпасів. З ним згоден голова МО ФРН Пісторіус.
- У лютому глава МЗС Кулеба виступив на захист потреб у касетних боєприпасах: "З юридичного погляду, перешкод для цього немає. І якщо ми їх отримаємо, то застосуємо лише проти ЗС РФ".
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