Удар по БДК "Новочеркасск" также повредил суда обеспечения и портовые сооружения – ВС ВСУ

Юрий Игнат: Удар по "Новочеркасску" уничтожил не только сам корабль, но и повредил портовую инфраструктуру и находившиеся поблизости суда обеспечения

Юрий Игнат (Фото - скриншот из видео)

Ночной удар по российскому большому десантному кораблю "Новочеркасск" в порту Феодосии уничтожил не только сам корабль и военных РФ, а также, вероятно, повредил портовую инфраструктуру и находившиеся поблизости суда обеспечения. Об этом сказал на брифинге спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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Игнат пошутил, что после информации о взрыве "Новочеркасска" "никому не интересны данные о сбитых "шахедах", и отметил, что уничтожение российского БДК – это "топ-событие прошедшей ночи".

"Уничтожение очередного российского военного корабля пополнит подводную эскадру Черноморского флота во главе с ранее утопленным флагманом "Москва", – сказал Игнат.

Как сообщил представитель Воздушных сил, судя по фото, "скелет один остался от этого корабля, там обгорело все фактически дотла".

Он также отметил, что после такого взрыва "не только сам корабль уничтожен, возможно, еще какая-то портовая инфраструктура, возможно, какие-то рядом суда обеспечения, точно экипаж находившегося рядом корабля".

По словам Игната, такого результата удалось добиться "благодаря четко скоординированным действиям", и Воздушные силы применяют "определенные тактические приемы", которые позволяют обойти российские системы ПВО и добиться, чтобы до цели дошли как можно больше ракет.

Ранее командующий Воздушных сил Николай Олещук заявил, что "Новочеркасск" был уничтожен ударом Сил обороны.

Удар наносила тактическая авиация крылатыми ракетами воздушного базирования.

Впоследствии представитель ВС Юрий Игнат заявил, что на борту российского корабля однозначно были боеприпасы, вероятно, даже ударные беспилотники типа Shahed. Именно поэтому, по его словам, была такая сильна детонация.

Он намекнул, что для атаки могли использовать "не одну ракету Storm Shadow".

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