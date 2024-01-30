В Крыму ВСУ поразили радиолокационную станцию ​​системы ПВО оккупантов – СтратКом

Это не первый прилет по захватчикам в поселке Раздольное на временно оккупированном полуострове

Крым (Иллюстративное фото: EPA)

ВСУ успешно поразили радиолокационную станцию российской системы противовоздушной обороны вблизи поселка Раздольное во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщило Управление стратегических коммуникаций Аппарата главнокомандующего ВСУ.

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Удар был нанесен сегодня утром, Стратком не уточняет, с какого именно вооружения украинские защитники ударили по российской РЛС.

Вот Раздольное на карте, расстояние от него до ближайших контролируемых Украиной территорий на правом берегу Днепра составляет около 115 км.

Раздольное на карте Deepstate

По данным Радио Свобода, там размешана военная часть оккупантов № 85683-р, незаконная районная администрация захватчиков отмечала, что после оккупации полуострова в поселке разместили подразделение радиотехнических войск. Главной задачей этого рода войск является ведение воздушной разведки, отмечает издание.

В Раздольном и раньше фиксировались взрывы: 31 марта 2023-го, 18 июля и 20 июля того же года, пишет медиа.

Проукраинский Telegram-канал "Крымский ветер" после взрывов 18 июля сообщил со ссылкой на местного жителя, что в Раздольном "сильно прилетело" в воинскую часть оккупантов, а от "двух мощных взрывов" около 2:30 ночи проснулся "весь поселок". По данным ресурса, по Раздольному ходили слухи, что в воинской части РФ "все очень плохо".

Уже 28 июля (после взрывов 20 июля) Telegram-канал заявил, что воинскую часть расформировали после двух прилетов, а часть оборудования и личного состава перебросили за село Ботаническое "где-то в полях, возможно на месте старых прудов", а вторую часть в село Кумовое на берегу залива.

Расстояние от Раздольного до Ботанического – около 3 км, от Раздольного до Кумового – около 10 км.

Карта: Deepstate

По данным ресурса, на месте воинской части стояли несколько грузовых машин и небольшая "будочка" с несколькими военными, предположительно охранявшими территорию.

Канал также утверждал, что за несколько дней до этого "просто через поселок" оккупанты тягачами вывозили ракеты С-300 или С-400. В целом "Крымский ветер" заключил, что воинской части в Раздольном больше нет.

Впрочем, судя по сообщению СтратКома ВСУ, за полгода оккупанты перебросили в Раздольное по крайней мере РЛС.

Вот старый спутниковый снимок воинской части оккупантов в Раздольном, видна военная техника:

Фото: ресурс окупантов

4 января 2024 г. Силы обороны поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя. Командующий Воздушными силами Олещук сразу поблагодарил украинскую авиацию за "безупречную работу".

В ВСУ сообщили, что 4 января в Крыму были также поражены склады боеприпасов агрессора.

Это впоследствии подтвердили спутниковые снимки.

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