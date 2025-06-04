Рютте о "Паутине": Эти самолеты Россия использовала для атак на невинных людей в Украине

Марк Рютте (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Генсек НАТО Марк Рютте напомнил, что российские самолеты, пораженные украинскими военными 1 июня, атаковали мирных украинцев. Так на пресс-конференции в Брюсселе он прокомментировал операцию "Паутина", которую провела Служба безопасности Украины.

"Не забывайте, что средства, которые были атакованы, Россия использовала для атак на невинных людей, ведущих повседневную жизнь в украинских городах и общинах. Поэтому я думаю, мы должны принять это во внимание", – сказал Рютте.

Отвечая на вопрос, как операция "Паутина" повлияет на ход переговоров с Россией, генсек НАТО отметил, что не стоит комментировать все происходящее на поле боя.

"У Украины есть наша полная поддержка. Все союзники хотят, чтобы Украина была в лучшей позиции на мирных переговорах. Мы хотим, чтобы этот конфликт получил долговременное завершение", – добавил он.