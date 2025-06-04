Рютте о "Паутине": Эти самолеты Россия использовала для атак на невинных людей в Украине
Генсек НАТО Марк Рютте напомнил, что российские самолеты, пораженные украинскими военными 1 июня, атаковали мирных украинцев. Так на пресс-конференции в Брюсселе он прокомментировал операцию "Паутина", которую провела Служба безопасности Украины.
"Не забывайте, что средства, которые были атакованы, Россия использовала для атак на невинных людей, ведущих повседневную жизнь в украинских городах и общинах. Поэтому я думаю, мы должны принять это во внимание", – сказал Рютте.
Отвечая на вопрос, как операция "Паутина" повлияет на ход переговоров с Россией, генсек НАТО отметил, что не стоит комментировать все происходящее на поле боя.
"У Украины есть наша полная поддержка. Все союзники хотят, чтобы Украина была в лучшей позиции на мирных переговорах. Мы хотим, чтобы этот конфликт получил долговременное завершение", – добавил он.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был в непосредственной близости с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина".
- Источники LIGA.net показали кадры подготовки к операции.