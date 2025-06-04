"Паутина". СБУ показала кадры поражения российских самолетов на четырех аэродромах – видео
Служба безопасности Украины показала кадры спецоперации "Паутина", в результате которой поражен 41 военный самолет стратегической авиации РФ. Видео опубликовали на YouTube.
СБУ напомнила, что ход спецоперации контролировал лично президент Владимир Зеленский, а реализовывал глава СБУ Василий Малюк и коллектив Службы.
В частности, на видео можно увидеть, как FPV-дроны СБУ наносят удары по четырем вражеским аэродромам: "Оленья", "Иваново", "Дягилево" и "Белая", где базировалась стратегическая авиация России, регулярно совершающая обстрелы украинских городов. В результате атаки были повреждены несколько типов воздушных судов, включая А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 и Ил-78.
Общие потери авиации врага составляют 41 единицу.
В ходе операции была применена современная технология управления БпЛА, сочетающая автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора.
"В частности, часть БпЛА из-за потери сигнала переходила на выполнение миссии с использованием искусственного интеллекта по заранее спланированному маршруту. А после приближения и контакта к конкретно определенной цели автоматически срабатывала боевая часть", – рассказали в СБУ.
- 1 июня 2025 года СБУ провела спецоперацию "Паутина", поразив четыре стратегических аэродрома России. Это 34% всех российских стратегических носителей крылатых ракет, ориентированная стоимость которых составляет $7 млрд.
- Это была наиболее дальнобойная операция Украины, а "офис" был непосредственно рядом с управлением ФСБ в одной из российских областей.
- Эксперты показали визуализацию операции "Паутина".
- Источники LIGA.net показали кадры подготовки к операции.