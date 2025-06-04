Служба безпеки України показала кадри спецоперації "Павутина", у результаті якої уражено 41 військовий літак стратегічної авіації РФ. Відео опублікували на YouTube.

СБУ нагадала, що перебіг спецоперації контролював особисто президент Володимир Зеленський, а реалізовував голова СБУ Василь Малюк та колектив Служби.

Зокрема, на відео можна побачити, як FPV-дрони СБУ завдають ударів по чотирьох ворожих аеродромах: "Олєнья", "Іваново", "Дягілєво" та "Бєлая", де базувалася стратегічна авіація Росії, що регулярно здійснює обстріли українських міст. У результаті атаки було пошкоджено кілька типів повітряних суден, включно з А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 та Іл-78.

Загальні втрати авіації ворога становлять 41 одиницю.

Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

"Зокрема, частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина", – розповіли в СБУ.