Рютте про "Павутину": Ці літаки Росія використовувала для атак на невинних людей в Україні
Генсек НАТО Марк Рютте нагадав, що російські літаки, які були уражені українськими військовими 1 червня, атакували мирних українців. Так на пресконференції у Брюсселі він прокоментував операцію "Павутина", яку провела Служба безпеки України.
"Не забуваймо, що засоби, які були атаковані, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах. Тож я думаю, ми маємо взяти це до уваги", – сказав Рютте.
Відповідаючи на запитання, як операція "Павутина" вплине на перебіг переговорів з Росією, генсек НАТО зазначив, що не варто коментувати усе, що відбувається на полі бою.
"Україна має нашу повну підтримку. Усі союзники хочуть, щоб Україна була у найкращій позиції на мирних переговорах. Ми хочемо, щоби цей конфлікт отримав довготривале завершення", – додав він.
- 1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію "Павутина", вразивши чотири стратегічні аеродроми Росії. Це 34% від усіх російських стратегічних носіїв крилатих ракет, орієнтована вартість яких становить $7 млрд.
- Це була найбільш далекобійна операція України, а "офіс" був безпосередньо поряд з управлінням ФСБ в одній із російських областей.
- Експерти показали візуалізацію операції "Павутина".
- Джерела LIGA.net показали кадри підготовки до операції.