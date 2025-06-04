Рютте про "Павутину": Ці літаки Росія використовувала для атак на невинних людей в Україні

Марк Рютте (Фото: ЕРА/Olivier Matthys)

Генсек НАТО Марк Рютте нагадав, що російські літаки, які були уражені українськими військовими 1 червня, атакували мирних українців. Так на пресконференції у Брюсселі він прокоментував операцію "Павутина", яку провела Служба безпеки України.

"Не забуваймо, що засоби, які були атаковані, Росія використовувала для атак на невинних людей, які ведуть повсякденне життя в українських містах та громадах. Тож я думаю, ми маємо взяти це до уваги", – сказав Рютте.

Відповідаючи на запитання, як операція "Павутина" вплине на перебіг переговорів з Росією, генсек НАТО зазначив, що не варто коментувати усе, що відбувається на полі бою.

"Україна має нашу повну підтримку. Усі союзники хочуть, щоб Україна була у найкращій позиції на мирних переговорах. Ми хочемо, щоби цей конфлікт отримав довготривале завершення", – додав він.