Глава Еврокомиссии предложила использовать "стену дронов" для слежки за теневым флотом РФ

Фон дер Ляйен считает, что "стену дронов" можно использовать от реагирования на стихийные бедствия до контроля над российским теневым флотом

Урсула фон дер Ляйен (Фото: EPA/TOLGA AKMEN)

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать "стену дронов" для отслеживания так называемого теневого флота России. Об этом она заявила на пленарном заседании Еврокомиссии.

"Я говорю о таких общеевропейских флагманах, как Eastern Flank Watch и Drone Wall. Drone Wall – это наш ответ на реалии современной войны… От реагирования на стихийные бедствия до борьбы с международной организованной преступностью. От мониторинга вооруженной миграции до контроля над российским теневым флотом", – сказала фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что Европа должна не отреагировать на "гибридную войну" России, а и сдерживать ее агрессию. По ее словам, в небе Европы происходит "что-то новое и опасное", и если не принять меры, то "серая зона" будет только расширяться.

"Два инцидента могут быть совпадением. Но три, пять, десять? Это кампании "серой зоны" против Европы", – сказала глава Еврокомиссии, комментируя залеты дронов в Польшу, Литву, Данию и другие страны.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что в вопросе "антидроновой стены" Европа может поучиться у Украины.