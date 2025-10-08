Глава Єврокомісії запропонувала використовувати "стіну дронів" для стеження за тіньовим флотом РФ

Фон дер Ляєн вважає, що "стіну дронів" можна використовувати від реагування на стихійні лиха до контролю над російським тіньовим флотом

Урсула фон дер Ляєн (Фото: EPA/TOLGA AKMEN)

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використовувати "стіну дронів" для відстеження так званого тіньового флоту Росії. Про це вона заявила на пленарному засіданні Єврокомісії.

"Я говорю про такі загальноєвропейські флагмани, як Eastern Flank Watch і Drone Wall. Drone Wall – це наша відповідь на реалії сучасної війни... Від реагування на стихійні лиха до боротьби з міжнародною організованою злочинністю. Від моніторингу збройної міграції до контролю над російським тіньовим флотом", – сказала фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що Європа має не відреагувати на "гібридну війну" Росії, а й стримувати її агресію. За її словами, в небі Європи відбувається "щось нове й небезпечне", і якщо не вжити заходів, то "сіра зона" буде тільки розширюватися.

"Два інциденти можуть бути збігом. Але три, п'ять, десять? Це кампанії "сірої зони" проти Європи", – сказала глава Єврокомісії, коментуючи зальоти дронів у Польщу, Литву, Данію та інші країни.

Фон дер Ляєн підкреслила, що в питанні "антидронової стіни" Європа може повчитися в України.