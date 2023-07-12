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У Байдена думают, передавать ли Украине дальнобойные ракеты ATACMS – The New York Times

Цей матеріал також доступний українською
12.07.2023, 06:10
У Байдена думают, передавать ли Украине дальнобойные ракеты ATACMS – The New York Times - Фото
ATACMS (Фото: US Army)

Американская газета The New York Times со ссылкой на двух американских и одного европейского неназванных официальных лиц пишет, что в администрации президента США Джо Байдена проходят негласные обсуждения возможной передачи Украине ракет большой дальности ATACMS.

Собеседники журналистов рассказали, что "тихие дебаты" идут вокруг вопроса, нужно ли передать Украине хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля-земля", которые сейчас зарезервированы для других угроз безопасности.

Американские чиновники предупредили, что их арсенал ATACMS относительно невелик, а ракеты были предназначены для других военных планов Пентагона, в том числе на Корейском полуострове, пишет NYT.

По словам пресс-секретаря оборонной компании Lockheed Martin, с момента разработки ракеты было произведено всего около 4000 единиц ATACMS. Передача их Украине поставит под угрозу готовность в других горячих точках.

Министр обороны Алексей Резников заявил журналистам, что он "совершенно уверен, что все, что сейчас невозможно, станет возможным".

По его словам, он ведет переговоры с американскими официальными лицами по ATACMS и с немецкими – по дальнобойным ракетам Taurus.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность поражения цели от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.
  • 9 июня 2023 года в Конгресс США внесли резолюцию, призывающую к немедленной передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине. Инициаторами выступили представители и Демократической, и Республиканской партий.
  • 29 июня журналисты The Wall Street Journal писали о том, что в Белом доме близки к одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS для Украины на фоне "мятежа" главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина.

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Милана Головань
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