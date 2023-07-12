У Байдена думают, передавать ли Украине дальнобойные ракеты ATACMS – The New York Times

Американская газета The New York Times со ссылкой на двух американских и одного европейского неназванных официальных лиц пишет, что в администрации президента США Джо Байдена проходят негласные обсуждения возможной передачи Украине ракет большой дальности ATACMS.

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Собеседники журналистов рассказали, что "тихие дебаты" идут вокруг вопроса, нужно ли передать Украине хотя бы несколько управляемых ракет класса "земля-земля", которые сейчас зарезервированы для других угроз безопасности.

Американские чиновники предупредили, что их арсенал ATACMS относительно невелик, а ракеты были предназначены для других военных планов Пентагона, в том числе на Корейском полуострове, пишет NYT.

По словам пресс-секретаря оборонной компании Lockheed Martin, с момента разработки ракеты было произведено всего около 4000 единиц ATACMS. Передача их Украине поставит под угрозу готовность в других горячих точках.

Министр обороны Алексей Резников заявил журналистам, что он "совершенно уверен, что все, что сейчас невозможно, станет возможным".

По его словам, он ведет переговоры с американскими официальными лицами по ATACMS и с немецкими – по дальнобойным ракетам Taurus.

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность поражения цели от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS . ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют дальность поражения цели от 165 до 310 км. Пока Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

9 июня 2023 года в Конгресс США внесли резолюцию, призывающую к немедленной передаче дальнобойных ракет ATACMS Украине. Инициаторами выступили представители и Демократической, и Республиканской партий.

29 июня журналисты The Wall Street Journal писали о том, что в Белом доме близки к одобрению передачи ракет большой дальности ATACMS для Украины на фоне "мятежа" главаря террористов группы Вагнера Евгения Пригожина.

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