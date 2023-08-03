Появилось видео с разрушенной россиянами Каховской гидроэлектростанцией и обмелением водохранилища рядом с ней. Кадры распространил глава Офиса президента Андрей Ермак.

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На видео видны масштабы разрушения плотины Каховской ГЭС: отсутствует ее большая часть.

Вода пошла ниже по течению, поэтому водохранилище обмелело и стало видно его дно.

Ранее появились спутниковые снимки Каховского водохранилища: оно фактически перестало существовать после подрыва дамбы.

6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, из-за чего были затоплены десятки населенных пунктов, часть из них расположена на временно оккупированной территории.

Обмеление произошло и рядом с Днепровской ГЭС в Запорожье: фото последствий.

Из-за взрыва на ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинной смазки.

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