Каховское водохранилище фактически перестало существовать: снимки со спутника и видео

Каховское водохранилище фактически перестало существовать после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами и схода воды. Соответствующие снимки сделал спутник серии Sentinel Copernicus от программы ESA.

Свежие снимки из космоса подтверждают, что из бывшего Каховского водохранилища практически ушла вся вода.

Остались только притоки Днепра и несколько небольших озер.

Также в сети публикуют видео с места, где можно увидеть съемку со дна Каховского водохранилища, превратившегося в пустыню.

The Kakhovka Reservoir has practically turned into a Dry Wasteland after the Destruction of the Kakhovka Dam and Hydroelectric Power Plant, while this continues to be a Massive Humanitarian Disaster the Ecological Impact to the Dnipro River-Basin as well as the surrounding Region… pic.twitter.com/c2yjQxFAqi