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Каховское водохранилище фактически перестало существовать: снимки со спутника и видео

Цей матеріал також доступний українською
20.06.2023, 23:38
Каховское водохранилище фактически перестало существовать: снимки со спутника и видео - Фото
Бывшее Каховское водохранилище со спутника (Фото: Copernicus)

Каховское водохранилище фактически перестало существовать после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами и схода воды. Соответствующие снимки сделал спутник серии Sentinel Copernicus от программы ESA.

Свежие снимки из космоса подтверждают, что из бывшего Каховского водохранилища практически ушла вся вода. 
Каховское водохранилище до подрыва ГЭС (Фото: Copernicus)
Бывшее Каховское водохранилище со спутника (Фото: Copernicus)
Остались только притоки Днепра и несколько небольших озер. 

Также в сети публикуют видео с места, где можно увидеть съемку со дна Каховского водохранилища, превратившегося в пустыню.

  • 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
  • В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
  • По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об "ахиллесовой пяте".
  • В АР утверждают, что за 10 дней до взрыва на дамбе находился автомобиль, начиненный взрывчаткой.

Читайте также: За полчаса до подрыва Каховской ГЭС РФ вышла на подразделение, которое было на дамбе – Буданов 

Дмитрий Гриниченко
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