Каховское водохранилище фактически перестало существовать: снимки со спутника и видео
20.06.2023, 23:38
Бывшее Каховское водохранилище со спутника (Фото: Copernicus)
Каховское водохранилище фактически перестало существовать после подрыва Каховской гидроэлектростанции россиянами и схода воды. Соответствующие снимки сделал спутник серии Sentinel Copernicus от программы ESA.
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Свежие снимки из космоса подтверждают, что из бывшего Каховского водохранилища практически ушла вся вода.
Остались только притоки Днепра и несколько небольших озер.
Также в сети публикуют видео с места, где можно увидеть съемку со дна Каховского водохранилища, превратившегося в пустыню.
The Kakhovka Reservoir has practically turned into a Dry Wasteland after the Destruction of the Kakhovka Dam and Hydroelectric Power Plant, while this continues to be a Massive Humanitarian Disaster the Ecological Impact to the Dnipro River-Basin as well as the surrounding Region… pic.twitter.com/c2yjQxFAqi— OSINTdefender (@sentdefender) June 20, 2023
- 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, в результате чего затопило десятки населенных пунктов, часть из которых находятся на временно оккупированной территории.
- В результате взрыва на Каховской ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
- 15 июня Европарламент признал разрушение Каховской ГЭС военным преступлением России.
- По данным NYT, причиной разрушения Каховской гидроэлектростанции мог быть подрыв прохода под водой. ГЭС строилась во времена СССР, поэтому у Москвы были все инженерные чертежи, она знала об "ахиллесовой пяте".
- В АР утверждают, что за 10 дней до взрыва на дамбе находился автомобиль, начиненный взрывчаткой.
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