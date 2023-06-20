Каховське водосховище фактично перестало існувати: знімки з супутника та відео з місця

Каховське водосховище фактично перестало існувати після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами та сходу води. Відповідні фотографії зробив супутник серії Sentinel Copernicus від програми ESA.

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Свіжі знімки з космосу підтверджують, що з колишнього Каховського водосховища практично зникла вся вода.

Залишилися лише притоки Дніпра та кілька невеликих озер.

Також у мережі публікують відео з місця, де можна побачити знімання з дна Каховського водосховища, яке перетворилося на пустелю.

The Kakhovka Reservoir has practically turned into a Dry Wasteland after the Destruction of the Kakhovka Dam and Hydroelectric Power Plant, while this continues to be a Massive Humanitarian Disaster the Ecological Impact to the Dnipro River-Basin as well as the surrounding Region… pic.twitter.com/c2yjQxFAqi — OSINTdefender (@sentdefender) June 20, 2023

6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких на тимчасово окупованій території.

Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.

За даними NYT, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. ГЕС будувалась за часів СРСР, тож Москва мала всі інженерні креслення і знала про "ахіллесову п'яту".

В АР стверджують, що за 10 днів до вибуху на греблі перебував автомобіль, начинений вибухівкою.

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