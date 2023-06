Каховське водосховище фактично перестало існувати: знімки з супутника та відео з місця

Каховське водосховище фактично перестало існувати після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами та сходу води. Відповідні фотографії зробив супутник серії Sentinel Copernicus від програми ESA.

Свіжі знімки з космосу підтверджують, що з колишнього Каховського водосховища практично зникла вся вода.

Залишилися лише притоки Дніпра та кілька невеликих озер.

Також у мережі публікують відео з місця, де можна побачити знімання з дна Каховського водосховища, яке перетворилося на пустелю.

