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Каховське водосховище фактично перестало існувати: знімки з супутника та відео з місця

Этот материал также доступен на русском
20.06.2023, 23:38
Каховське водосховище фактично перестало існувати: знімки з супутника та відео з місця - Фото
Колишнє Каховське водосховище із супутника (Фото: Copernicus)

Каховське водосховище фактично перестало існувати після підриву Каховської гідроелектростанції росіянами та сходу води. Відповідні фотографії зробив супутник серії Sentinel Copernicus від програми ESA.

Свіжі знімки з космосу підтверджують, що з колишнього Каховського водосховища практично зникла вся вода.
Каховське водосховище до підриву ГЕС (Фото: Copernicus)
Колишнє Каховське водосховище із супутника (Фото: Copernicus)

Залишилися лише притоки Дніпра та кілька невеликих озер.

Також у мережі публікують відео з місця, де можна побачити знімання з дна Каховського водосховища, яке перетворилося на пустелю.

  • 6 червня російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, внаслідок чого затопило десятки населених пунктів, частина з яких на тимчасово окупованій території.
  • Внаслідок вибуху на Каховській ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
  • 15 червня Європарламент визнав руйнування Каховської ГЕС воєнним злочином Росії.
  • За даними NYT, причиною руйнування Каховської гідроелектростанції міг бути підрив проходу під водою. ГЕС будувалась за часів СРСР, тож Москва мала всі інженерні креслення і знала про "ахіллесову п'яту".
  • В АР стверджують, що за 10 днів до вибуху на греблі перебував автомобіль, начинений вибухівкою. 

Читайте також: За пів години до підриву Каховської ГЕС РФ вийшла на підрозділ, що був на дамбі – Буданов 

Дмитро Гриниченко
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війнаДніпрокаховська гесКаховське водосховище
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