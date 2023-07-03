Появилось фото обмеления возле Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской станции
03.07.2023, 10:12
Днепровская ГЭС (Фото: Елена Сергеева)
Появились фото последствий российского теракта на Каховской гидроэлектростанции в Днепре в районе Днепровской ГЭС. Соответствующее фото распространил глава Офиса президента Андрей Ермак.
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"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов – это преступление против нынешних и будущих поколений", – говорится в сообщении.
На фото видны масштабы обмеления реки Днепр в результате российского теракта на Каховской ГЭС.
Днепровская ГЭС находится в городе Запорожье.
- 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, из-за чего были затоплены десятки населенных пунктов, часть из них расположена на временно оккупированной территории.
- Из-за взрыва на ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
- 6 июня в Энергоатоме сообщили, что обмеление Днепра не угрожает Запорожской атомной станции.
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