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Появилось фото обмеления возле Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской станции

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2023, 10:12
Появилось фото обмеления возле Днепровской ГЭС после подрыва россиянами Каховской станции - Фото
Днепровская ГЭС (Фото: Елена Сергеева)

Появились фото последствий российского теракта на Каховской гидроэлектростанции в Днепре в районе Днепровской ГЭС. Соответствующее фото распространил глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Не замечать этого невозможно. Молчать об этом тоже нельзя. Потому что молчание и отсутствие наказания для террористов – это преступление против нынешних и будущих поколений", – говорится в сообщении.

На фото видны масштабы обмеления реки Днепр в результате российского теракта на Каховской ГЭС.

Днепровская ГЭС находится в городе Запорожье.

Днепр в районе Днепровской ГЭС (Фото: Андрей Ермак)

Днепровская ГЭС на карте
  • 6 июня 2023 года российские захватчики взорвали Каховскую ГЭС, из-за чего были затоплены десятки населенных пунктов, часть из них расположена на временно оккупированной территории.
  • Из-за взрыва на ГЭС в Днепр попало более 150 тонн машинного масла.
  • 6 июня в Энергоатоме сообщили, что обмеление Днепра не угрожает Запорожской атомной станции.

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Артём Джерипа
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