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З'явилось фото обміління біля Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської станції

Этот материал также доступен на русском
03.07.2023, 10:12
З'явилось фото обміління біля Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської станції - Фото
Дніпровська ГЕС (Фото: Олена Сєргєєва)

З'явилось фото наслідків російського теракту на Каховській гідроелектростанції у Дніпрі в районі Дніпровської ГЕС. Відповідне фото поширив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів – це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь", – йдеться у повідомленні.

На фото видно масштаби обміління річки Дніпро унаслідок російського теракту на Каховській ГЕС.

Дніпровська ГЕС знаходиться у місті Запоріжжя.

Дніпро в районі Дніпровської ГЕС (Фото: Андрій Єрмак)

Дніпровська ГЕС на мапі
  • 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, через що було затоплено десятки населених пунктів, частина з них розташована на тимчасово окупованій території.
  • Через вибух на ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
  • 6 червня в Енергоатомі повідомили, що обміління Дніпра не загрожує Запорізькій атомній станції.

Читайте також: Російський теракт на Каховській ГЕС обійшовся Україні у $2 млрд: перша оцінка збитків

Артем Джеріпа
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