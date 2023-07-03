З'явилось фото обміління біля Дніпровської ГЕС після підриву росіянами Каховської станції

З'явилось фото наслідків російського теракту на Каховській гідроелектростанції у Дніпрі в районі Дніпровської ГЕС. Відповідне фото поширив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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"Не помічати цього неможливо. Мовчати про це також не можна. Бо мовчання і відсутність покарання для терористів – це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь", – йдеться у повідомленні.

На фото видно масштаби обміління річки Дніпро унаслідок російського теракту на Каховській ГЕС.

Дніпровська ГЕС знаходиться у місті Запоріжжя.

6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, через що було затоплено десятки населених пунктів, частина з них розташована на тимчасово окупованій території.

Через вибух на ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

6 червня в Енергоатомі повідомили, що обміління Дніпра не загрожує Запорізькій атомній станції.

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