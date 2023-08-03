З'явилось відео зі зруйнованою росіянами Каховською гідроелектростанцією та обмілінням водосховища поряд із нею. Кадри поширив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

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На відео видно масштаби руйнування греблі Каховської ГЕС: відсутня більша частина дамби.

Вода пішла нижче за течією, тому водосховище обміліло і стало видно його дно.

Раніше з'явились супутникові знімки Каховського водосховища: воно фактично перестало існувати після підриву греблі.

6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, через що було затоплено десятки населених пунктів, частина з них розташована на тимчасово окупованій території.

Обміління відбулось і поряд із Дніпровською ГЕС у Запоріжжі: фото наслідків.

Через вибух на ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.

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