З'явилось відео зі зруйнованою росіянами Каховською гідроелектростанцією та обмілінням водосховища поряд із нею. Кадри поширив глава Офісу президента Андрій Єрмак.
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На відео видно масштаби руйнування греблі Каховської ГЕС: відсутня більша частина дамби.
Вода пішла нижче за течією, тому водосховище обміліло і стало видно його дно.
Раніше з'явились супутникові знімки Каховського водосховища: воно фактично перестало існувати після підриву греблі.
- 6 червня 2023 року російські загарбники підірвали Каховську ГЕС, через що було затоплено десятки населених пунктів, частина з них розташована на тимчасово окупованій території.
- Обміління відбулось і поряд із Дніпровською ГЕС у Запоріжжі: фото наслідків.
- Через вибух на ГЕС у Дніпро потрапило понад 150 тонн машинного мастила.
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