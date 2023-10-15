RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Гарно горить": десантники 25 бригади збили МІ-8 окупантів – відео

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 22:56
Фото - скріншот із відео

Бійці 25-ї Окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили російський гелікоптер Мі-8. Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський .

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни" – написав командувач.

Читайте також: В окупованому Донецьку морги переповнені ліквідованими росіянами – ЦНС

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Мі-8гелікоптергвинтокрилолександр сирськийвтрати РФ25 бригада
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 