"Гарно горить": десантники 25 бригади збили МІ-8 окупантів – відео

Бійці 25-ї Окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили російський гелікоптер Мі-8. Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський .

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни" – написав командувач.

10 і 13 жовтня захисники України збили два російські винищувачі Су-25.

Читайте також: В окупованому Донецьку морги переповнені ліквідованими росіянами – ЦНС

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.