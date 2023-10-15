"Гарно горить": десантники 25 бригади збили МІ-8 окупантів – відео
15.10.2023, 22:56
Фото - скріншот із відео
Бійці 25-ї Окремої повітрянодесантної Січеславської бригади збили російський гелікоптер Мі-8. Про це повідомив у Telegram командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський .
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"Збили російський Мі-8. Чудова робота 25-ї окремої повітрянодесантної бригади. Гарно горить. Молодці, воїни" – написав командувач.
- 10 і 13 жовтня захисники України збили два російські винищувачі Су-25.
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