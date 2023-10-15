"Отлично горит": десантники 25 бригады сбили МИ-8 оккупантов – видео
15.10.2023, 22:56
Фото - скриншот из видео
Бойцы 25-й Отдельной воздушнодесантной Сичеславской бригады сбили российский вертолет Ми-8. Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский.
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"Сбили российский Ми-8. Прекрасная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины" – написал командующий.
- 10 и 13 октября защитники Украины сбили два российских истребителя Су-25.
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