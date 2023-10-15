UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Отлично горит": десантники 25 бригады сбили МИ-8 оккупантов – видео

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 22:56
Фото - скриншот из видео

Бойцы 25-й Отдельной воздушнодесантной Сичеславской бригады сбили российский вертолет Ми-8. Об этом сообщил в Telegram командующий Сухопутных войск ВСУ генерал Александр Сырский.  

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"Сбили российский Ми-8. Прекрасная работа 25-й отдельной воздушно-десантной бригады. Хорошо горит. Молодцы, воины" – написал командующий. 

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
25 бригадавертолетми-8александр сырскийпотери РФ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 