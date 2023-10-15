В оккупированном Донецке морги переполнены ликвидированными россиянами – ЦНС

В морги Донецка ежедневно привозят сотни тел россиян, погибших при попытках штурмов позиций ВСУ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По информации украинского подполья в Донецке, оккупанты несут огромные потери во время штурмов украинских позиций на Донбассе.

Это видно по тому, что сотни трупов россиян ежедневно доставляют в морги Донецка. В этих учреждениях "критически не хватает мест", поэтому тела оставляют в коридорах и во дворах.

Ранее сегодня сообщалось, что армия России за 14 октября потеряла 880 человек, а с начала недели – более 5000 военных. Для сравнения, за всю неделю 2-8 октября россияне потеряли 3200 человек.

Армия РФ на последней неделе активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.

Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.