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В оккупированном Донецке морги переполнены ликвидированными россиянами – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 18:12
В оккупированном Донецке морги переполнены ликвидированными россиянами – ЦНС - Фото
Оккупант под Бахмутом (Фото - скриншот)

В морги Донецка ежедневно привозят сотни тел россиян, погибших при попытках штурмов позиций ВСУ. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По информации украинского подполья в Донецке, оккупанты несут огромные потери во время штурмов украинских позиций на Донбассе.

Это видно по тому, что сотни трупов россиян ежедневно доставляют в морги Донецка. В этих учреждениях  "критически не хватает мест", поэтому тела оставляют в коридорах и во дворах.

Фотоколлаж – ЦНС

Ранее сегодня сообщалось, что армия России за 14 октября потеряла 880 человек, а с начала недели – более 5000 военных. Для сравнения, за всю неделю 2-8 октября россияне потеряли 3200 человек.

  • Армия РФ на последней неделе активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.
  • Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.
Сергей Бережной
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