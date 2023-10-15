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Потери России за неделю выросли на 60%. С начала недели – уже более 5000 военных

Цей матеріал також доступний українською
15.10.2023, 08:04
Потери России за неделю выросли на 60%. С начала недели – уже более 5000 военных - Фото
Фото: Офис президента

Армия России за 14 октября потеряла 880 человек, а с начала недели этот показатель уже превысил 5000 военных. Для сравнения, за всю неделю 2-8 октября россияне потеряли 3200 человек, то есть за неполную неделю прирост – более 60%.

С начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе приближаются к 288 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 287 770 (+880) человек ликвидировано;
→ танков – 4948 (+8);
→ боевых бронированных машин – 9362 (+25);
→ артиллерийских систем – 6866 (+33);
→ РСЗО – 813 (+2);
→ средств ПВО – 547 (0);
→ самолетов – 317(0);
→ вертолетов – 316 (0);
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4);
→ крылатых ракет – 1531 (0);
→ кораблей/катеров – 20 (0);
→ подлодок – 1 (0);
→ автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24);
→ спецтехники – 976 (+5).

Потери России за неделю выросли на 60%. С начала недели – уже более 5000 военных
  • Армия РФ на последней неделе активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.
  • Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.
  • Спикер Сил обороны на Таврическом направлении 14 октября сказал, что количество техники, которую враг бросает в атаки, уже значительно меньше.
Андрей Водяный
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войнаавдеевкапотеригенштаб
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