Потери России за неделю выросли на 60%. С начала недели – уже более 5000 военных

Армия России за 14 октября потеряла 880 человек, а с начала недели этот показатель уже превысил 5000 военных. Для сравнения, за всю неделю 2-8 октября россияне потеряли 3200 человек, то есть за неполную неделю прирост – более 60%.

С начала полномасштабной войны в Украине потери России в личном составе приближаются к 288 000 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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С 24 февраля 2022 года до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 287 770 (+880) человек ликвидировано;

→ танков – 4948 (+8);

→ боевых бронированных машин – 9362 (+25);

→ артиллерийских систем – 6866 (+33);

→ РСЗО – 813 (+2);

→ средств ПВО – 547 (0);

→ самолетов – 317(0);

→ вертолетов – 316 (0);

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 5269 (+4);

→ крылатых ракет – 1531 (0);

→ кораблей/катеров – 20 (0);

→ подлодок – 1 (0);

→ автомобильной техники и автоцистерн – 9249 (+24);

→ спецтехники – 976 (+5).

Армия РФ на последней неделе активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.

Российские оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.

Спикер Сил обороны на Таврическом направлении 14 октября сказал, что количество техники, которую враг бросает в атаки, уже значительно меньше.

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