ВСУ: Количество техники, которое враг бросает в атаки, уже значительно меньше

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Россия теряет все больше оккупантов на фронте, и становится все меньше техники армии РФ, задействованной в боях. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

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"Если говорить обо всем Таврическом направлении, в личном составе врага цифры [потерь] увеличиваются с каждым днем. Количество вооружения и военной техники, которое враг бросает в атаки, уже значительно меньше", – сказал Штупун.

Он напомнил, что позавчера было уничтожено 80 единиц российской техники, еще днем раньше – 112. А вчера эта цифра составила 26 единиц. Тем временем потери РФ в личном составе продолжают расти.

По словам Штупуна, оккупанты несут серьезные безвозвратные потери на Авдеевском направлении, пытаясь наступать, и эти потери вызваны в частности отсутствием эвакуации раненых с поля боя и низким уровнем полевой медицины в армии РФ.

Он отметил, что медучреждения временно оккупированного Донецка и близлежащих населенных пунктов напрочь "забиты" ранеными россиянами, а оккупанты, которые "хоть каким-то образом" проинформированы о значительных потерях и "видят огромное количество своих мертвых и раненых", начали отказываться идти в бой.

Сейчас в Украине находятся 430 000 оккупантов. Это на 100 тысяч больше, чем летом 2022 года.

Армия РФ в последнюю неделю активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.

Оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.

Сегодня утром Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боестолкновений на фронте, украинские защитники отбили 20 атак на Авдеевском направлении.

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