UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ: Количество техники, которое враг бросает в атаки, уже значительно меньше

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 16:21
ВСУ: Количество техники, которое враг бросает в атаки, уже значительно меньше - Фото
Российские оккупанты (Фото: EPA)
исправлено

Россия теряет все больше оккупантов на фронте, и становится все меньше техники армии РФ, задействованной в боях. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

"Если говорить обо всем Таврическом направлении, в личном составе врага цифры [потерь] увеличиваются с каждым днем. Количество вооружения и военной техники, которое враг бросает в атаки, уже значительно меньше", – сказал Штупун.

Он напомнил, что позавчера было уничтожено 80 единиц российской техники, еще днем раньше – 112. А вчера эта цифра составила 26 единиц. Тем временем потери РФ в личном составе продолжают расти.

По словам Штупуна, оккупанты несут серьезные безвозвратные потери на Авдеевском направлении, пытаясь наступать, и эти потери вызваны в частности отсутствием эвакуации раненых с поля боя и низким уровнем полевой медицины в армии РФ.

Он отметил, что медучреждения временно оккупированного Донецка и близлежащих населенных пунктов напрочь "забиты" ранеными россиянами, а оккупанты, которые "хоть каким-то образом" проинформированы о значительных потерях и "видят огромное количество своих мертвых и раненых", начали отказываться идти в бой.

  • Сейчас в Украине находятся 430 000 оккупантов. Это на 100 тысяч больше, чем летом 2022 года.
  • Армия РФ в последнюю неделю активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.
  • Оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.
  • Сегодня утром Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боестолкновений на фронте, украинские защитники отбили 20 атак на Авдеевском направлении.

Читайте также: РФ сильно бьет по Авдеевке, невозможно спасти людей из-под завалов – военная администрация

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевкаАвдеевское направлениеАлександр Штупун
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 