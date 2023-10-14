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Под Авдеевкой Силы обороны отразили 20 атак, на фронте было 100 боестолкновений – карта

Цей матеріал також доступний українською
14.10.2023, 08:00
Под Авдеевкой Силы обороны отразили 20 атак, на фронте было 100 боестолкновений – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За сутки произошло 100 боестолкновений на фронте, украинские защитники отбили 20 атак на Авдеевском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Силы обороны продолжают оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском и наступательные действия на Бахмутском направлениях.

За сутки произошло около 100 боевых столкновений.

На Купянском направлении украинские защитники отбили более 20 атак оккупантов возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

Купянское направление на карте deepstate

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Макеевки Луганской области: отражены более 5 атак оккупантов.

Лиманское направление на карте deepstate

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

Бахмутское направление на карте deepstate

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили около 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

Авдеевское направление на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские защитники успешно отразили около 15 атак россиян в районах Марьинки Донецкой области.

Марьинское направление на карте deepstate


На Шахтерском направлении захватчики безуспешно вели штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.

Шахтерское направление на карте deepstate

На Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.

Запорожское направление на карте deepstate

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и моста захватчиков. Украинские защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасы и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

  • Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары.
  • ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполнены ранеными, россияне выдохнутся.
  • К вечеру 13 октября Генштаб ВСУ сообщил: продолжаются ожесточенные бои под Авдеевкой, Силы обороны отразили 10 атак в районе самого города, а также 15 атак — в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского и Нетайлово.

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    Артём Джерипа
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