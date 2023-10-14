Под Авдеевкой Силы обороны отразили 20 атак, на фронте было 100 боестолкновений – карта

За сутки произошло 100 боестолкновений на фронте, украинские защитники отбили 20 атак на Авдеевском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Силы обороны продолжают оборону на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском и наступательные действия на Бахмутском направлениях.

За сутки произошло около 100 боевых столкновений.

На Купянском направлении украинские защитники отбили более 20 атак оккупантов возле Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление захватчиков в районе Макеевки Луганской области: отражены более 5 атак оккупантов.

На Бахмутском направлении украинские защитники продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны отразили около 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Тоненькое, Северное, Первомайское, Нетайлово Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские защитники успешно отразили около 15 атак россиян в районах Марьинки Донецкой области.





На Шахтерском направлении захватчики безуспешно вели штурмовые действия при поддержке авиации в районе Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.

Авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения, военной техники и моста захватчиков. Украинские защитники уничтожили российский истребитель Су-25 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, боеприпасы и станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары.

ВСУ о наступлении на Авдеевку: Больницы Донецка переполнены ранеными, россияне выдохнутся.

К вечеру 13 октября Генштаб ВСУ сообщил: продолжаются ожесточенные бои под Авдеевкой, Силы обороны отразили 10 атак в районе самого города, а также 15 атак — в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского и Нетайлово.

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