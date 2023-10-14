У Байдена высказались о наступлении России: Прогресс выглядит очень мизерным

Прогресс россиян в новом наступлении, там, где он есть, выглядит "очень мизерным", украинцы отбивают атаки. Об этом во время брифинга заявил Джон Кирби, представитель администрации президента США Джо Байдена. Он отметил, что оккупанты применяют тактику волновых атак, как и во время своего зимнего наступления, передает Голос Америки.

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"Как это было и во время неудачного зимнего наступления России в прошлом году, кажется, российские военные используют тактику волновых атак, когда они бросают массы плохо обученных солдат прямо на поле боя без должной экипировки", – заявил Кирби.

Он отметил, что РФ не принимает во внимание жизнь собственных солдат, "добровольно жертвуя ими ради достижения своих целей", а Украина "эффективно и разумно воюет".

"Украинцы тяжело работают, чтобы отразить эти наступательные маневры. И, как кажется, так и происходит. Прогресс российских подразделений, даже там, где он есть, выглядит очень мизерным", – добавил чиновник.

По словам Кирби, подобная атака россиян показывает, что США должны продолжать поддерживать Украину.

"Вот почему чрезвычайно важно, чтобы Конгресс придерживался своих обязательств перед украинским народом и принимал меры по сохранению нашей поддержки", – добавил он.

Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, заверил чиновник.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары.

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К вечеру 13 октября Генштаб ВСУ сообщил: продолжаются ожесточенные бои под Авдеевкой, Силы обороны отразили 10 атак в районе самого города, а также 15 атак — в районах Керамика, Тоненького, Северного, Первомайского и Нетайлово.

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