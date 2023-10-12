На Авдеевском направлении в течение суток воины Сил специальных операций ВСУ уничтожили восемь единиц бронетехники и десятки российских оккупантов, сообщает ведомство.

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"Третий день внимание украинцев приковано к ситуации на Авдеевском направлении, где противник активизировал наступательные действия. Однако Силы обороны сорвали планы полоумного врага, отразили все атаки и удержали позиции", – говорится в сообщении.

ССО отмечают, что их воины вступили в бой одними из первых.

Защитники приводят такие потери врага благодаря своей работе:

→ пять танков;

→ одна боевая машина пехоты (БМП);

→ один бронетранспортер (БТР);

→ один бронеавтомобиль "Тигр";

→ десятки единиц живой силы противника.

Такие потери были нанесены в ходе успешно проведенных засад, налетов и эффективной работы экипажей ударных беспилотных авиакомплексов третьего полка ССО, пишет ведомство.

На видео запечатлено уничтожение военной техники россиян.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

Генштаб сообщал, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.

12 августа глава Авдеевской городской военной администрации сообщил, что российские оккупанты наносят "очень много" ракетных и авиаударов по городу, ситуация настолько напряженная, что невозможно даже достать людей из-под завалов разрушенных домов.

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