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Авдіївка. ССО знищили п'ять танків, "Тигр" та десятки окупантів – відео видео

Этот материал также доступен на русском
12.10.2023, 18:00
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На Авдіївському напрямку впродовж доби воїни Сил спеціальних операцій ЗСУ знищили вісім одиниць бронетехніки та десятки російських окупантів, повідомляє відомство.

"Третій день увага українців прикута до ситуації на Авдіївському напрямку, де противник активізував наступальні дії. Однак Сили оборони зірвали плани навіженого ворога, відбили всі атаки та втримали позиції", – йдеться у повідомленні.

ССО зазначають, що їх воїни вступили у бій одними з перших.

Захисники наводять такі втрати ворога завдяки своїй роботі:

→ п’ять танків;

→ одна бойова машина піхоти (БМП);

→ один бронетранспортер (БТР);

→ один бронеавтомобіль "Тигр";

→ десятки одиниць живої сили противника.

Такі втрати були завдані в ході вдало проведених засідок, нальотів та успішної роботи екіпажів ударних безпілотних авіакомплексів третього полку ССО, пише відомство.

На відео зафільмоване знищення військової техніки росіян.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.
  • Генштаб повідомляв, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків і бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.
  • 12 серпня глава Авдіївської міської військової адміністрації повідомив, що російські окупанти завдають "дуже багато" ракетних та авіаударів по місту, ситуація настільки напружена, що неможливо навіть дістати людей з-під завалів зруйнованих будинків.

Дивіться також: ЗСУ: Біля Авдіївки немає "м'ясних штурмів", РФ кинула багато бронетехніки. Бої тривають

Артем Джеріпа
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