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У Байдена висловились про наступ Росії: Прогрес виглядає дуже мізерним

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 06:30
У Байдена висловились про наступ Росії: Прогрес виглядає дуже мізерним - Фото
Джон Кірбі (Фото: EPA)

Прогрес росіян у новому наступі, там, де він є, виглядає "дуже мізерним", українці відбивають атаки. Про це під час брифінгу заявив Джон Кірбі, представник адміністрації президента США Джо Байдена. Він зазначив, що окупанти застосовують тактику хвильових атак, як і під час свого зимового наступу, передає Голос Америки.

"Як це було і під час невдалого зимового наступу Росії минулого року, здається, російські військові використовують тактику хвильових атак, коли вони кидають маси погано навчених солдатів прямо на поле бою без належного екіпірування", – заявив Кірбі.

Він зазначив, що РФ не зважає на життя власних солдатів, "добровільно жертвуючи ними заради досягнення своїх цілей", а Україна "ефективно та розумно воює".

"Українці важко працюють, щоб відбити ці наступальні маневри. І, як видається, так і відбувається. Прогрес російських підрозділів, навіть там, де він є, виглядає дуже мізерним", – додав посадовець.

За словами Кірбі, подібна атака росіян показує, що США мають продовжувати підтримувати Україну.

"Ось чому надзвичайно важливо, щоб Конгрес дотримувався своїх зобов’язань перед українським народом і вживав заходів для збереження нашої підтримки", – додав він.

Сполучені Штати продовжують підтримувати Україну, запевнив посадовець.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів.
  • ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться.
  • Надвечір 13 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив: продовжуються запеклі бої під Авдіївкою, Сили оборони відбили 10 атак у районі самого міста, а також 15 атак — у районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського та Нетайлового.

Дивіться також: Авдіївка. ССО знищили п'ять танків, "Тигр" та десятки окупантів – відео

Артем Джеріпа
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