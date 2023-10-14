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Під Авдіївкою Сили оборони відбили 20 атак, на фронті було 100 боєзіткнень – мапа

Этот материал также доступен на русском
14.10.2023, 08:00
Під Авдіївкою Сили оборони відбили 20 атак, на фронті було 100 боєзіткнень – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Впродовж доби відбулось 100 боєзіткнень на фронті, українські захисники відбили 20 атак на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Сили оборони продовжують вести оборону на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському та наступальні дії на Бахмутському напрямках.

Впродовж доби відбулося близько 100 бойових зіткнень. 

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили понад 20 атак окупантів біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

Куп'янський напрямок на мапі deepstate

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ загарбників в районі Макіївки Луганської області: відбито понад 5 атак окупантів.

Лиманський напрямок на мапі deepstate

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

Бахмутський напрямок на мапі deepstate

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили близько 20 атак окупантів в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

Авдіївський напрямок на мапі deepstate

На Мар’їнському напрямку українські захисники успішно відбили близько 15 атак росіян в районах Мар’їнки Донецької області.

Мар'їнський напрямок на мапі deepstate


На Шахтарському напрямку загарбники без успіху вели штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

Шахтарський напрямок на мапі deepstate

На Запорізькому напрямку окупанти без успіху намагались відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Запорізький напрямок на мапі deepstate

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та мосту загарбників. Українські захисники знищили російський винищувач Су-25 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

  • Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів.
  • ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться.
  • Надвечір 13 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив: продовжуються запеклі бої під Авдіївкою, Сили оборони відбили 10 атак у районі самого міста, а також 15 атак — у районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського та Нетайлового.

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    Артем Джеріпа
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