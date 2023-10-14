Під Авдіївкою Сили оборони відбили 20 атак, на фронті було 100 боєзіткнень – мапа

Впродовж доби відбулось 100 боєзіткнень на фронті, українські захисники відбили 20 атак на Авдіївському напрямку. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

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Сили оборони продовжують вести оборону на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському та наступальні дії на Бахмутському напрямках.

Впродовж доби відбулося близько 100 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили понад 20 атак окупантів біля Синьківки, Іванівки та Кислівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ загарбників в районі Макіївки Луганської області: відбито понад 5 атак окупантів.

На Бахмутському напрямку українські захисники продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили близько 20 атак окупантів в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Тоненьке, Сєверне, Первомайське, Нетайлове Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські захисники успішно відбили близько 15 атак росіян в районах Мар’їнки Донецької області.





На Шахтарському напрямку загарбники без успіху вели штурмові дії за підтримки авіації в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти без успіху намагались відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.

Авіація Сил оборони завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння, військової техніки та мосту загарбників. Українські захисники знищили російський винищувач Су-25 та БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби окупантів.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою і завдає масованих авіаційних ударів.

ЗСУ про наступ на Авдіївку: Лікарні Донецька переповнені пораненими, росіяни видихнуться.

Надвечір 13 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив: продовжуються запеклі бої під Авдіївкою, Сили оборони відбили 10 атак у районі самого міста, а також 15 атак — у районах Кераміка, Тоненького, Сєверного, Первомайського та Нетайлового.

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