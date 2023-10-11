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Сейчас против Украины воюют 430 000 россиян. Это на 100 000 больше, чем прошлым летом

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 22:48
Сейчас против Украины воюют 430 000 россиян. Это на 100 000 больше, чем прошлым летом - Фото
Вадим Скибицкий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В настоящее время в войне РФ против Украины принимают участие около 430 000 окупантов. Об этом в интервью УП сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Летом 2022 года в Генштабе ВСУ озвучивали цифру 330 000.

"На сегодняшний день почти 430 000 военнослужащих вооруженных сил России находятся на нашей территории", – сказал Скибицкий.

Он отметил, что сложно определить, сколько чеченцев, дагестанцев, ингушей и представителей других национальностей воюют против Украины, так как все они сейчас в составе армии РФ.

"Но, поверьте, это не столь большая численность по сравнению со славянским населением РФ. Потери славянского населения [РФ в войне] – они существенные. И РФ почувствует это в дальнейшем", – заверил Скибицкий.

В феврале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения у границ Украины была сосредоточена российская группировка численностью до 150 000 человек.

По состоянию на июнь 2022 года, по данным Генштаба, Россией было задействовано в войне против Украины около 330 000 человек. Это была суммарная численность, в которую входили ВС РФ, резервисты, так называемые частные военные компании и другие.
  • С начала полномасштабного вторжения потери армии РФ составили уже почти 284 000 оккупантов. Потери РФ в живой силе и технике резко возросли на фоне активизации оккупантов на фронте.
  • РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает техникой, пехотой и наносит массированные авиаудары: смотрите видео.
  • Утром Генштаб сообщил, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники.
  • Одновременно со штурмами Авдеевки россияне пытаются наступать в районе Марьинки и на Лимано-Купянском направлении.

Читайте также: ВСУ: Возле Авдеевки нет "мясных штурмов", РФ бросила много бронетехники. Бои продолжаются

Оксана Житнюк
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войнаразведкагурВадим Скибицкий
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