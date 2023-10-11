Сейчас против Украины воюют 430 000 россиян. Это на 100 000 больше, чем прошлым летом

В настоящее время в войне РФ против Украины принимают участие около 430 000 окупантов. Об этом в интервью УП сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий. Летом 2022 года в Генштабе ВСУ озвучивали цифру 330 000.

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"На сегодняшний день почти 430 000 военнослужащих вооруженных сил России находятся на нашей территории", – сказал Скибицкий.

Он отметил, что сложно определить, сколько чеченцев, дагестанцев, ингушей и представителей других национальностей воюют против Украины, так как все они сейчас в составе армии РФ.

"Но, поверьте, это не столь большая численность по сравнению со славянским населением РФ. Потери славянского населения [РФ в войне] – они существенные. И РФ почувствует это в дальнейшем", – заверил Скибицкий.





По состоянию на июнь 2022 года, по данным Генштаба, Россией было задействовано в войне против Украины В феврале 2022 года перед началом полномасштабного вторжения у границ Украины была сосредоточена российская группировка численностью до 150 000 человек.По состоянию на июнь 2022 года, по данным Генштаба, Россией было задействовано в войне против Украины около 330 000 человек . Это была суммарная численность, в которую входили ВС РФ, резервисты, так называемые частные военные компании и другие.

С начала полномасштабного вторжения потери армии РФ составили уже почти 284 000 оккупантов. Потери РФ в живой силе и технике резко возросли на фоне активизации оккупантов на фронте.

РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает техникой, пехотой и наносит массированные авиаудары: смотрите видео.

Утром Генштаб сообщил, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники.

Одновременно со штурмами Авдеевки россияне пытаются наступать в районе Марьинки и на Лимано-Купянском направлении.

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