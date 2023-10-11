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Наразі проти України воюють 430 000 росіян. Це на 100 000 більше, ніж минулого літа

Этот материал также доступен на русском
11.10.2023, 22:48
Наразі проти України воюють 430 000 росіян. Це на 100 000 більше, ніж минулого літа - Фото
Вадим Скібіцький (фото - Андрій Гудзенко/LIGA.net)

Наразі у війні РФ проти України беруть участь близько 430 000 окупантів. Про це в інтерв’ю УП повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Влітку 2022 року у Генштабі ЗСУ озвучували цифру 330 000.

"На сьогодні майже 430 000 військовослужбовців збройних сил Росії перебувають на нашій території", – сказав Скібіцький.

Він зазначив, що складно визначити, скільки чеченців, дагестанців, інгушів та представників інших національностей наразі воюють проти України, адже всі вони зараз у складі армії РФ.

"Але, повірте, це не така велика чисельність у порівнянні зі слов’янським населенням РФ. Втрати слов’янського населення [РФ у війні] – вони суттєві. І РФ відчує це у подальшому", – запевнив Скібіцький.

У лютому 2022 року перед початком повномасштабного вторгнення біля кордонів України було зосереджене російське угруповання чисельністю до 150 000 осіб.

Станом на червень 2022 року, за даними Генштабу, Росія залучила у війну проти України близько 330 000 осіб. Це була сумарна кількість, до якої входили ЗС РФ, резервісти, так звані приватні військові компанії та інші.
  • Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали вже майже 284 000 окупантів. Наразі втрати РФ в живій силі й техніці різко зросли на тлі активізації окупантів на фронті.
  • РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає технікою, піхотою та завдає масованих авіаударів: дивіться відео.
  • Зранку Генштаб повідомив, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. 
  • Одночасно зі штурмами Авдіївки росіяни намагаються наступати в районі Мар'їнки та на Лимано-Куп'янському напрямку.

Читайте також: ЗСУ: Біля Авдіївки немає "м'ясних штурмів", РФ кинула багато бронетехніки. Бої тривають

Оксана Житнюк
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війнарозвідкагурВадим Скібіцький
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