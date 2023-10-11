Наразі проти України воюють 430 000 росіян. Це на 100 000 більше, ніж минулого літа

Наразі у війні РФ проти України беруть участь близько 430 000 окупантів. Про це в інтерв’ю УП повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. Влітку 2022 року у Генштабі ЗСУ озвучували цифру 330 000.

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"На сьогодні майже 430 000 військовослужбовців збройних сил Росії перебувають на нашій території", – сказав Скібіцький.

Він зазначив, що складно визначити, скільки чеченців, дагестанців, інгушів та представників інших національностей наразі воюють проти України, адже всі вони зараз у складі армії РФ.

"Але, повірте, це не така велика чисельність у порівнянні зі слов’янським населенням РФ. Втрати слов’янського населення [РФ у війні] – вони суттєві. І РФ відчує це у подальшому", – запевнив Скібіцький.





Станом на червень 2022 року, за даними Генштабу, Росія залучила у війну проти України У лютому 2022 року перед початком повномасштабного вторгнення біля кордонів України було зосереджене російське угруповання чисельністю до 150 000 осіб.Станом на червень 2022 року, за даними Генштабу, Росія залучила у війну проти України близько 330 000 осіб . Це була сумарна кількість, до якої входили ЗС РФ, резервісти, так звані приватні військові компанії та інші.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати армії РФ склали вже майже 284 000 окупантів. Наразі втрати РФ в живій силі й техніці різко зросли на тлі активізації окупантів на фронті.

РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає технікою, піхотою та завдає масованих авіаударів: дивіться відео.

Зранку Генштаб повідомив, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки.

Одночасно зі штурмами Авдіївки росіяни намагаються наступати в районі Мар'їнки та на Лимано-Куп'янському напрямку.

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