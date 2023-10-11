ЗСУ: Одночасно зі штурмами Авдіївки росіяни намагаються пробитись до Куп'янська – мапа

Одночасно з масованими штурмами в районі Авдіївки росіяни також активізувалися на Лимано-Куп’янському напрямку. На сході "значно додалося" боєзіткнень, але не можна сказати, що ситуація різко змінилась. Про це LIGA.net повідомив речник Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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"Зараз, поки не почалися дощі, вони максимально намагаються акумулювати свої зусилля. Останній кидок, щоб зробити останній ривок перед зимою. Хочуть пробитися до Куп’янська та до річки Оскіл. Але безуспішно. Тактика залишається та сама: вони намагаються акумулювати великі зусилля на маленькій ділянці фронту", – повідомив речник ЗСУ.

Він зазначив, що на Лимано-Куп’янському напрямку протягом доби було 30 бойових атак противника. Росіяни здебільшого прориваються зі сторони Куп’янська. Всі атаки було відбито.

"І це саме учора почалося, разом з Авдіївкою", – наголосив Євлаш.

Речник ЗСУ зазначив, що на Бахмутському напрямку такого не фіксується – росіяни там тримають оборону. Українські сили наступають, а окупанти "тільки й думають, як нас стримати".

"Продовжуємо наступальну операцію південніше Бахмута. Просуваємося, маємо успіхи на Андріївському, Кліщіївському напрямках та поблизу Бахмута", – додав Євлаш.

Армія РФ останніми днями активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає технікою, піхотою та завдає масованих авіаційних ударів: дивіться відео.

У ранковому зведенні Генштаб повідомив, що окупанти наступали в районі Авдіївки силами до трьох батальйонів за підтримки танків та бронетехніки. Також було відбито понад 10 атак у районах Мар'їнки, Красногорівки, Золотої Ниви та Володиного.

За минулу добу росіяни втратили на фронті майже сотню одиниць бронетехніки. Також вчора, вперше з кінця червня, було знищено російський літак.

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