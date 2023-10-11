ВСУ: Одновременно со штурмами Авдеевки россияне пытаются пробиться к Купянску – карта

Одновременно с массированными штурмами в районе Авдеевки россияне также активизировались на Лимано-Купянском направлении. На востоке "значительно прибавилось" боестолкновений, но нельзя сказать, что ситуация резко изменилась. Об этом LIGA.net сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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"Сейчас, пока не начались дожди, они максимально пытаются аккумулировать свои усилия. Последний бросок, чтобы сделать последний рывок перед зимой. Хотят пробиться к Купянску и к реке Оскол. Но безуспешно. Тактика остается та же: они пытаются аккумулировать большие усилия на маленьком участке фронта", – сообщил спикер ВСУ.

Он отметил, что на Лимано-Купянском направлении в течение суток было 30 боевых атак противника. Россияне в основном прорываются со стороны Купянска. Все атаки были отражены.

"И это как раз вчера началось, вместе с Авдеевкой", – подчеркнул Евлаш.

Спикер ВСУ отметил, что на Бахмутском направлении такого не фиксируется – россияне там держат оборону. Украинские силы наступают, а оккупанты "только и думают, как нас сдержать".

"Продолжаем наступательную операцию южнее Бахмута. Продвигаемся, имеем успехи на Андреевском, Клещеевском направлениях и вблизи Бахмута", – добавил Евлаш.

Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает техникой, пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.

В утренней сводке Генштаб сообщил, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.

За минувшие сутки россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также вчера, впервые с конца июня, был уничтожен российский самолет.

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