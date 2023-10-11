ВСУ: Одновременно со штурмами Авдеевки россияне пытаются пробиться к Купянску – карта
Одновременно с массированными штурмами в районе Авдеевки россияне также активизировались на Лимано-Купянском направлении. На востоке "значительно прибавилось" боестолкновений, но нельзя сказать, что ситуация резко изменилась. Об этом LIGA.net сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
"Сейчас, пока не начались дожди, они максимально пытаются аккумулировать свои усилия. Последний бросок, чтобы сделать последний рывок перед зимой. Хотят пробиться к Купянску и к реке Оскол. Но безуспешно. Тактика остается та же: они пытаются аккумулировать большие усилия на маленьком участке фронта", – сообщил спикер ВСУ.
Он отметил, что на Лимано-Купянском направлении в течение суток было 30 боевых атак противника. Россияне в основном прорываются со стороны Купянска. Все атаки были отражены.
"И это как раз вчера началось, вместе с Авдеевкой", – подчеркнул Евлаш.
Спикер ВСУ отметил, что на Бахмутском направлении такого не фиксируется – россияне там держат оборону. Украинские силы наступают, а оккупанты "только и думают, как нас сдержать".
"Продолжаем наступательную операцию южнее Бахмута. Продвигаемся, имеем успехи на Андреевском, Клещеевском направлениях и вблизи Бахмута", – добавил Евлаш.
- Армия РФ в последние дни активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает техникой, пехотой и наносит массированные авиационные удары: смотрите видео.
- В утренней сводке Генштаб сообщил, что оккупанты наступали в районе Авдеевки силами до трех батальонов при поддержке танков и бронетехники. Также были отражены более 10 атак в районах Марьинки, Красногоровки, Золотой Нивы и Володино.
- За минувшие сутки россияне лишились на фронте около сотни единиц бронетехники. Также вчера, впервые с конца июня, был уничтожен российский самолет.
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