Втрати Росії за тиждень виросли на 60%. З початку тижня – вже понад 5000 військових

Армія Росії протягом 14 жовтня втратила 880 людей, а з початку тижня цей показник вже перевищив 5000 військових. Для порівняння, за весь тиждень 2-8 жовтня росіяни втратили 3200 людей, тобто за неповний тиждень приріст – понад 60%.

З початку повномасштабної війни в Україні втрати Росії в особовому складі наближаються до 288 000 окупантів, йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

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З 24 лютого 2022 року до ранку неділі окупанти втратили:

→ особового складу – близько 287 770 (+880) осіб ліквідовано;

→ танків – 4948 (+8);

→ бойових броньованих машин – 9362 (+25);

→ артилерійських систем – 6866 (+33);

→ РСЗВ – 813 (+2);

→ засобів ППО – 547 (0);

→ літаків – 317 (0);

→ гелікоптерів – 316 (0);

→ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5269 (+4);

→ крилатих ракет – 1531 (0);

→ кораблів/катерів – 20 (0);

→ підводних човнів – 1 (0);

→ автомобільної техніки й автоцистерн – 9249 (+24);

→ спецтехніки – 976 (+5).

Армія РФ останнього тижня активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою і завдає масованих авіаційних ударів.

Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади — це близько 10 000 солдатів.

Речник Сил оборони на Таврійському напрямку 14 жовтня сказав, що кількість техніки, яку ворог кидає в атаки, вже значно менша.

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