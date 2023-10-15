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В окупованому Донецьку морги переповнені ліквідованими росіянами – ЦНС

Этот материал также доступен на русском
15.10.2023, 18:12
В окупованому Донецьку морги переповнені ліквідованими росіянами – ЦНС - Фото
Окупант під Бахмутом (Фото - скріншот)

До моргів Донецька щодня привозять сотні тіл росіян, які загинули під час спроб штурмів позицій ЗСУ. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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За інформацією українського підпілля в Донецьку, окупанти зазнають величезних втрат під час штурмів українських позицій на Донбасі.

Це видно з того, що сотні трупів росіян щодня доставляють до моргів Донецька. У цих установах "критично не вистачає місць", тому тіла залишають у коридорах та дворах.

Фотоколлаж – ЦНС

Раніше сьогодні повідомлялося, що армія Росії за 14 жовтня втратила 880 осіб, а з початку тижня – понад 5000 військових. Для порівняння, за весь тиждень 2-8 жовтня росіяни втратили 3200 людей.

  • Армія РФ на останньому тижні активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою та завдає масованих авіаційних ударів.
  • Російські окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади – це близько 10 000 солдатів.
Сергій Бережний
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війнадонецькморгвтрати РФ
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